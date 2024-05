Bénin : qu’est devenue la Nouvelle Conscience de PIK en 8 ans de rupture ?

L’une des idéologies qui a marqué le Bénin en 2016 est bien « la Nouvelle Conscience » prônée à l’époque par Pascal Irénée Koukpaki. Mais depuis les élections présidentielles de 2016, le candidat malheureux du premier tour devenu allié politique de Patrice Talon, évoque rarement cette thématique, du moins publiquement. Et pourtant, le peuple béninois espérait fortement que la présence du chantre de « la Nouvelle conscience » dans le dispositif de la Rupture constituait une garantie de prospérité. Avec ce que vivent aujourd’hui les béninois l’espérance s’est estompée. Ancien Ministre du Gouvernement de Boni Yayi, Pascal Irénée Koukpaki s’était résolument engagé en 2016 pour la restauration des valeurs cardinales morales et citoyennes. Il s’est inscrit en travers des mauvaises pratiques de gouvernance. « Nous fonctionnons sans repère», avait-il diagnostiqué à l’époque. Et pour cela, il avait prescrit comme remède « la restauration des valeurs morales, citoyennes et républicaines ».

« La morale traditionnelle situe l’homme par rapport au bien; la Nouvelle Conscience vise, en outre, les normes en matière de gestion des affaires publiques. C’est la synthèse et la concorde de l’ensemble des valeurs qui devraient engager tous les citoyens dans la bonne gestion des affaires de l’Etat quel que soit leur niveau de participation. La Nouvelle Conscience situe donc le citoyen par rapport à ses responsabilités dans la gestion de la Cité et des affaires publiques. La Nouvelle Conscience se veut collective et populaire. S’adressant particulièrement aux dirigeants, elle exige d’eux la sagesse, l’écoute, le courage, la tempérance et la justice, vertus cardinales du bon leader qui aspire à conduire, de manière responsable, tout un peuple ». Ainsi se définissait l’idéologie dont le drapeau a été hissé à Cotiakou sur les hauteurs du point culminant du pays, dans l’extrême nord-ouest du Bénin.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici