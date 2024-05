Bénin : une importante quantité de boissons alcoolisées en sachets saisie

Photo : Twitter

Une importante quantité de boissons alcoolisées en sachets a été saisie par la Direction départementale de l’industrie et du commerce (Ddic) de l’Atacora-Donga. L’information a en effet été rapportée par Bip radio dans la matinée de ce mardi 28 mai. A en croire les précisions apportées sur cette situation, plusieurs boutiques auraient été visitées par les éléments de la direction sous la tutelle du ministère du Commerce. La première étape a eu lieu ce lundi à Natitingou. La seconde a eu lieu ce mardi à Boukoumbé.

Selon les confidences qui ont été faites par le directeur départemental de l’industrie et du commerce de l’Atacora-Donga, Hantarou Kpara, les personnes concernées sont priées de se rapprocher de la direction pour la suite de la procédure. Il a tout de même indiqué que des poursuites judiciaires ne seront pas engagées pour le moment. « Essentiellement, nous appliquons les amendes. C’est quand les cas sont suffisamment graves que, nous enclenchons la procédure avec l’avis du Procureur de la République », a expliqué au micro de Bip radio, le directeur départemental de l’industrie et du commerce de l’Atacora-Donga, Hantarou Kpara.

Publicité

Rappelons que ces différentes saisies font suite à l’arrêté du ministère du Commerce et de l’industrie portant sur l’interdiction de la production, l’importation et la distribution des boissons alcoolisées en sachets plastiques. ‹‹ L’alcool est un produit qui, au contact de certaines matières, les dégrade. Lorsqu’on met l’alcool ou une boisson alcoolisée dans des emballages plastiques, l’emballage se détériore et contamine la qualité de la boisson. En dehors de cela, la technologie a évolué et chacun peut entrer dans sa chambre, faire des mélanges et les conditionner. Cette façon de procéder ne permet pas au ministère du Commerce et de l’Industrie de faire le suivi de l’origine de ces boissons ››, avait expliqué Bernard Yehoun, directeur de la concurrence sur cette mesure.