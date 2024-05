Cannes vs. Monaco : édition des vacances d’été

Photo de Matthias Mullie sur Unsplash

Cannes et Monaco sont deux des destinations les plus prisées au monde, cela ne fait aucun doute. Chacune de ces deux destinations offre des expériences merveilleuses. Le meilleur de l’art culinaire, des lieux exquis, de l’architecture et du design, de la vie nocturne, du shopping et de la nature se déploie devant vous lorsque vous arrivez dans ces destinations exquises. Choisir entre deux destinations aussi attrayantes l’une que l’autre peut s’avérer difficile, mais cela devient un peu plus facile si vous avez tous les éléments et toutes les options à portée de main. Voici ce qu’il faut savoir pour choisir entre Monaco et Cannes pour vos vacances d’été cette année.

Cannes

Cannes est bien connue pour être une ville de stars sur la magnifique Côte d’Azur. Plus connue pour son festival du film, c’est un lieu où les célébrités se rendent non seulement pour assister à des événements de premier plan, mais aussi pour prendre du recul par rapport à leur vie trépidante et exigeante et vivre une véritable expérience de détente.

Voyager vers et autour de Cannes

Cannes est située dans la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, dans le sud-est de la France. Elle se trouve au sud-ouest de Nice et est facilement accessible en jet privé depuis n’importe où dans le monde. Naturellement, la location jet privé prix sera différente en fonction de votre lieu de départ, alors demandez à votre conseiller les différents forfaits disponibles. Vous atterrirez à l’aéroport de Cannes Mandelieu et pourrez choisir entre une voiture de location ou un service de voiture avec chauffeur. Le train est également une option si vous voyagez depuis n’importe quel endroit en France.

Hébergement à Cannes

Okko Cannes : C’est l’hôtel qui a bouleversé l’hôtellerie cannoise, et il vaut la peine d’être visité. Lorsque vous séjournez dans cet hôtel tout compris, vous avez accès au Top-Floor Club, qui dispose d’installations pour regarder un film, prendre un bain de soleil ou déguster un verre de vin. Le design de l’hôtel en fait un excellent choix pour les jeunes visiteurs élégants, et les vues (en particulier depuis la bibliothèque recouverte de canapés) sont encore plus incroyables.

Hôtel Martinez : Situé dans l’endroit où il faut voir et être vu à Cannes (la promenade de la Croisette en bord de mer) et entouré de palmiers qui se balancent, l’hôtel Martinez satisfait une clientèle d’élite depuis les années 1920. De la royauté aux touristes en passant par les stars de cinéma, cet hôtel a accueilli un large éventail de personnes au fil des décennies et est prêt à vous accueillir à votre tour. Remontez le temps jusqu’à la Belle Époque et profitez de certains des meilleurs services de la ville.

Choses à voir et à faire à Cannes

Visitez le marché Forville : Même si votre hôtel de luxe s’occupe de votre nourriture et de vos boissons, il n’y a rien de tel qu’une visite à un marché classique. Promenez-vous dans le marché et trouvez des antiquités, des objets en bois, des fruits et légumes frais et bien d’autres choses à vendre, le tout au même endroit. C’est le moyen idéal de découvrir la vie quotidienne à Cannes et de trouver de délicieux en-cas.

Explorez l’église Notre Dame d’Espérance : La plus ancienne église de la ville mérite une visite si vous êtes passionné d’architecture ou d’histoire. Sa construction a commencé en 1521 et s’est achevée en 1627. Elle est classée monument historique depuis 1937.

Iles de Lérins : Ces deux magnifiques îles rocheuses (Sainte-Marguerite et Saint-Honorat) se trouvent à une courte distance en bateau de la ville et offrent un aperçu de la véritable beauté de la région. Vous y trouverez l’ancien Fort Royal et de belles forêts de pins à explorer.

Monaco

La principauté souveraine de Monaco est située sur l’impeccable Côte d’Azur, entre Nice et la frontière italienne. Les habitants vivent avec splendeur sur les collines escarpées qui bordent la mer Méditerranée, et les touristes affluent chaque année pour goûter à leur vie quotidienne.

Voyager vers et autour de Monaco

L’aéroport le plus proche de Monaco est celui de Nice si vous arrivez en avion, mais il y a plusieurs autres façons de se rendre à destination. Si vous arrivez en train, vous vous retrouverez au cœur de Monte-Carlo, un véritable spectacle pour les yeux. Une fois que vous êtes arrivé et que vous avez trouvé votre logement, l’une des meilleures façons de découvrir cette ville étonnante est de le faire à pied. Si la marche vous semble trop difficile (et qui pourrait vous en vouloir ?), vous pouvez louer un monabike (vélo électrique) ou une voiture électrique Mobee.

Hébergement à Monaco

Monte-Carlo Beach : Un autre hôtel qui existe depuis les années 20, Monte-Carlo Beach, est connu pour les hôtes mondains qu’il a accueillis au fil des ans. Vous arriverez par bateau à la jetée privée de l’hôtel et passerez vos journées à vous prélasser dans les fauteuils de traitement du spa écologique ou à vivre des expériences gastronomiques passionnantes au restaurant biologique.

Hôtel Hermitage : dans le plus pur style de Monte-Carlo, vous serez accueilli par du champagne Veuve et un parking rempli de Bentley et de Lamborghini. Construit à la Belle Époque, l’Hermitage est un monument de luxe et de beauté. Bien qu’il soit situé en plein cœur du prestigieux quartier du Carré d’Or, il n’en demeure pas moins un havre de paix et de tranquillité.

Choses à voir et à faire à Monaco

Le Casino de Monte-Carlo : aucune visite à Monaco n’est complète sans une halte au casino qui a fait sa renommée. Ce monument de bronze et de marbre consacré au divertissement attire les riches et les célèbres depuis des générations et constitue l’un des points forts de la visite de la ville.

Opéra de Monte-Carlo : ce magnifique opéra a été inauguré en 1879 en raison du manque de divertissements dans la ville à l’époque. Il est connu sous le nom de Salle Garnier, d’après le célèbre architecte français (Charles Garmier) qui l’a conçu. Le lieu a été rénové en 2004/5 et accueille à nouveau des opéras et des ballets.

Jardin botanique Princesse Grace : Le prince Rainier III a ouvert ce magnifique jardin en 1984 en mémoire de sa belle épouse, la princesse Grace. Le jardin est dominé par les roses, comporte une statue en bronze de la princesse et des fontaines tintinnabulantes qui s’illuminent tous les soirs.

Monaco ou Cannes ?

Chacune de ces charmantes destinations françaises possède son propre caractère, ainsi qu’une pléthore d’attractions pour se divertir, s’amuser et se réjouir. Laquelle choisir ? Comme nous n’arrivons pas à nous décider, la meilleure solution est de visiter les deux. Laquelle visiterez-vous en premier ?