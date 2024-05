Chine – USA: Biden lance une nouvelle offensive

Joe BIden | Photo : Sean Rayford / Getty Images

Les États-Unis ont récemment annoncé des mesures draconiennes contre les importations chinoises, déclenchant ainsi une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre les deux géants économiques mondiaux. Cette décision, qui intervient après des mois de tensions croissantes, marque un tournant significatif dans les relations commerciales internationales.

Le 14 mai 2024 restera dans les annales comme le jour où les États-Unis ont décidé d’imposer des droits de douane massifs sur un large éventail de produits chinois. Cette décision n’est pas anodine, car elle affectera jusqu’à 18 milliards de dollars d’importations, touchant des secteurs clés tels que l’acier, l’aluminium, les semi-conducteurs, les minéraux critiques et les cellules solaires.

Publicité

Les motifs avancés par la Maison Blanche sont clairs : il s’agit de protéger les travailleurs et les entreprises américaines contre ce qui est qualifié de pratiques commerciales déloyales de la part de la Chine. Ces pratiques incluent des transferts de technologie forcés, des violations de la propriété intellectuelle et même des actes de cyberpiratage visant des entreprises américaines. Ces allégations ont été étayées par des responsables de l’administration Biden, qui ont souligné que la Chine avait adopté un comportement de plus en plus agressif dans ses interactions économiques avec les États-Unis.

Selon Lael Brainard, conseillère économique nationale de la Maison Blanche, la Chine a persisté dans ses pratiques déloyales, alimentant ainsi sa propre croissance au détriment d’autres nations. Cette rhétorique incisive est soutenue par des représentants américains tels que Katherine Tai, qui accuse la Chine de voler la propriété intellectuelle américaine et d’adopter des cyber-intrusions agressives ciblant la technologie américaine.

Les chiffres eux-mêmes peignent un tableau saisissant de l’ampleur des relations commerciales entre les deux pays. En 2023, les États-Unis ont importé pour 427 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine, tandis que leurs exportations vers ce pays se limitaient à 148 milliards de dollars. Ces statistiques révèlent l’importance critique de la relation commerciale sino-américaine et la vulnérabilité potentielle des deux économies à une escalade des tensions commerciales.

Cette escalade, cependant, n’est pas nouvelle. Sous l’administration précédente de Donald Trump, les États-Unis ont déjà intensifié les droits de douane sur les produits chinois, lançant ainsi les prémices d’une guerre commerciale qui se poursuit sous l’administration actuelle de Joe Biden. Cette continuité dans l’approche hostile envers la Chine souligne la persistance des préoccupations américaines concernant les pratiques commerciales chinoises.

Publicité

Face à ces mesures, la Chine a vivement réagi, dénonçant les droits de douane élevés comme une violation des principes de concurrence loyale et une menace pour la stabilité du commerce mondial. Ces échanges tendus entre les deux superpuissances économiques ne manquent pas d’inquiéter la communauté internationale, le Fonds monétaire international ayant averti que de telles tensions commerciales pourraient compromettre la croissance économique mondiale.