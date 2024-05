Comment le Mali est devenu le 1ᵉʳ client du Sénégal

Assimilas Goïta (Photo gouv)

Dans le paysage commercial africain, le Mali se distingue comme le premier partenaire commercial du Sénégal, affirmant sa position avec une part significative de 50,5 % des exportations sénégalaises en 2022. Selon des informations émanant du Bureau d’Information Gouvernementale, les exportations du Sénégal vers le Mali ont atteint une valeur de 708,8 milliards FCFA en 2022. Cela représente un volume de 2 200 547 tonnes en poids net. Ces chiffres témoignent de la profondeur et de l’importance des relations économiques entre les deux pays voisins.

Ce partenariat commercial robuste s’inscrit dans le cadre de relations historiques et économiques étroites entre le Sénégal et le Mali. La coopération bilatérale entre ces deux nations ouest-africaines s’est renforcée au fil des années, avec des échanges commerciaux qui constituent un pilier central de leur interaction.

Publicité

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce jeudi 30 juin 2024 au Mali pour une visite d’amitié. Cette visite vise à consolider davantage les liens entre les deux pays et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans divers domaines. Elle intervient dans un contexte où le Mali, grâce à sa position géographique et à ses besoins économiques, continue de jouer un rôle clé dans l’économie régionale.

Les échanges entre le Sénégal et le Mali couvrent divers secteurs, notamment les produits alimentaires, les matériaux de construction, les produits manufacturés et les services. Cette diversité des échanges reflète la complémentarité des économies des deux pays et leur interdépendance croissante.

La visite du Président Bassirou Diomaye Faye est également l’occasion de discuter de questions stratégiques telles que l’amélioration des infrastructures de transport, la facilitation des échanges commerciaux et la coopération en matière de sécurité. Ces discussions sont cruciales pour maintenir et renforcer le flux commercial entre les deux pays.

Nul doute que les deux dirigeants ne vont pas manquer l’occasion d’aborder le volet politique. Lors de son discours d’investiture, le dirigeant sénégalais avait laissé entendre qu’il allait œuvrer avec ses homologues de la CEDEAO au retour des pays de l’AES dans l’institution sous-régionale. Rappelons qu’il y a quelques mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient décidé de quitter la CEDEAO.