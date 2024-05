Comment le tatouage augmente le risque de développer un cancer

Photo drawtattoo

Une récente étude menée par une équipe de chercheurs de l’université suédoise de Lund a révélé un lien potentiel entre les tatouages et le développement de lymphomes, un type de cancer du système lymphatique. Cette étude, qui représente une avancée significative dans la compréhension des risques de santé associés aux tatouages, soulève des questions importantes sur la sécurité de cette pratique de plus en plus populaire.

L’étude a inclus un échantillon de 11 905 personnes, parmi lesquelles 2 938 avaient été diagnostiquées avec un lymphome. Les résultats ont montré que 21 % des personnes atteintes de lymphome étaient tatouées, contre 18 % dans le groupe témoin. Bien que l’écart puisse sembler marginal, il indique une corrélation statistiquement significative qui mérite une attention accrue de la part des professionnels de la santé et du public.

Les chercheurs ont souligné que les encres utilisées pour les tatouages peuvent contenir des substances potentiellement cancérigènes. Les pigments, les métaux lourds et d’autres produits chimiques présents dans les encres de tatouage pourraient pénétrer dans la peau et se disperser dans le système lymphatique, augmentant ainsi le risque de développer des maladies lymphatiques.

« Après avoir pris en compte d’autres facteurs pertinents, tels que le tabagisme et l’âge, nous avons constaté que le risque de développer un lymphome était 21 % plus élevé chez les personnes tatouées. Il est important de rappeler que le lymphome est une maladie rare et que nos résultats s’appliquent au niveau du groupe« dira Christel Nielsen, le directeur de l’étude clinique.

Cette étude arrive à un moment où les tatouages sont de plus en plus courants dans la société moderne, transcendant les barrières d’âge, de culture et de statut socio-économique. Alors que le nombre de personnes tatouées continue d’augmenter, la question de la sécurité des tatouages devient de plus en plus pertinente.

Les chercheurs recommandent une réglementation plus stricte des encres de tatouage et des pratiques de tatouage. Ils préconisent aussi que des recherches supplémentaires soient faites afin d’approfondir la compréhension des mécanismes par lesquels les encres de tatouage peuvent influencer la santé humaine. En attendant, ils conseillent aux individus de s’assurer que leur tatoueur utilise des encres approuvées et de pratiquer une hygiène rigoureuse pour minimiser les risques d’infection et d’autres complications.