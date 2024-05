Décès de l’animatrice ivoirienne Marie Dominique Kacou

Marie-Dominique Kacou (Ph. Facebook)

Marie-Dominique Kacou, célèbre pour son rôle d’animatrice dans l’émission Peopl’Emik sur la chaîne ivoirienne La 3, s’en est allée ce lundi 06 mai 2024 à Abidjan. Sa disparition a été confirmée par une annonce officielle de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), plongeant le milieu médiatique dans un profond chagrin. Son influence sur le paysage télévisuel ivoirien était certaine, tant elle était appréciée pour sa douceur et sa bienveillance.

La nouvelle de son décès a été accueillie avec une grande tristesse par ses collègues, sa famille et ses nombreux admirateurs. Le Directeur Général de la RTI a immédiatement présenté ses condoléances, soulignant l’impact significatif de Marie-Dominique sur la culture populaire ivoirienne et sur l’ensemble de la communauté télévisuelle. Elle était appréciée non seulement pour ses qualités professionnelles mais aussi pour sa personnalité chaleureuse.

Au-delà de son rôle à la télévision, Marie-Dominique était perçue comme une pionnière et une inspiratrice, dont le travail passionné a laissé des souvenirs inoubliables chez ceux qui l’ont côtoyée a glissé un animateur de la chaîne sous couvert d’anonymat. Son décès soudain rappelle tragiquement celui de Diallo Adams, dit Anaconda un autre membre de Peopl’Emik, décédé il y a quatre mois, soulignant une période particulièrement sombre pour l’équipe de la RTI.

L’héritage de Marie-Dominique Kacou perdurera bien au-delà de sa présence physique dit-on au niveau de la chaîne ivoirienne. Pour ses collègues intervenant dans une émission hommage, le souvenir de sa passion, de son sourire et de son dévouement continuera de vivre en eux, illustrant la marque indélébile qu’elle a laissée dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de l’apprécier.