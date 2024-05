Drake: en plein clash, une fusillade éclate près de sa maison

L’escalade récente dans le conflit verbal entre le rappeur canadien Drake et plusieurs collègues américains dont Kendrick Lamar a capté l’attention internationale. Les deux rappeurs, jadis collaborateurs, se livrent désormais à une bataille acharnée faite de morceaux de rap incendiaires et d’accusations graves. Ce week-end, la querelle a atteint son paroxysme avec des allégations mutuelles d’infidélité et de violences, ajoutant une tension palpable à leur rivalité.

Tôt mardi matin, l’atmosphère autour du manoir de Drake à Bridle Path, Toronto, était loin d’être apaisée. Une fusillade s’est produite aux alentours de 2 heures du matin, menant à une intervention urgente de la police et des services d’urgence sur les avenues Bayview et Lawrence Est. Un homme, identifié plus tard comme un agent de sécurité du rappeur, a été gravement blessé et transporté à l’hôpital.

Sur les lieux, les enquêteurs s’affairaient autour d’une scène marquée par de petits cônes orange et un ruban de police encerclant la luxueuse propriété. À l’extérieur, une présence médiatique massive témoignait de l’intérêt que suscitait l’incident, avec des journalistes et des caméras alignés le long de la rue.

Selon les autorités, Drake n’a pas été blessé lors de cet incident et il n’est pas confirmé qu’il était présent dans la demeure au moment des faits. La police a également rapporté que le suspect avait pris la fuite dans un véhicule non identifié, déclenchant une chasse à l’homme sans qu’aucune description précise ne soit disponible pour le moment.

Alors que les détails de l’enquête commencent à peine à émerger, les responsables du Groupe de travail intégré sur les armes à feu et les gangs de la police de Toronto prévoient de fournir une mise à jour sur l’affaire. Cette enquête suscite des questions sur les liens possibles entre cette violence et les querelles publiques de Drake, bien qu’aucune connexion directe n’ait été établie à ce stade. En effet, pour l’heure, les autorités n’ont pas établi de lien direct entre cette fusillade et la querelle en cours entre Drake et Kendrick Lamar. Toutefois, la coïncidence des événements a suscité des spéculations sur une possible connexion.

Cette fusillade vient complexifier une période déjà tumultueuse pour Drake, dont les querelles avec d’autres figures du hip-hop et l’utilisation controversée de l’intelligence artificielle pour imiter des voix légendaires ne cessent de provoquer des remous dans l’industrie musicale.