Élection à la Haac au Bénin : les conditions de la campagne fixées

A la faveur d’une rencontre avec les hommes des médias dans la matinée de ce jeudi 23 mai 2024, les responsables de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) ont rendu publique une décision pour réglementer la période de campagne pour le compte de l’élection des représentants des médias devant siéger au sein de l’institution.

Il s’agit de la décision « N 24-026/Haac du 15 mai 2024 » portant réglementation de la période de campagne pour l’élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à la Haute Aautorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) pour la septième mandature. En 19 articles, elle fixe entre autre les conditions dans lesquelles la campagne doit se faire sur le terrain et dans les médias. En son article 2 par exemple, on note que : « La campagne électorale couvre la période du vendredi 24 mai à 00 heure au vendredi 7 juin 2024 à minuit ». Certaines dispositions de la décision encadrent les horaires des rassemblements pour la campagne ainsi que les lieux où ils peuvent se tenir.

Ainsi, l’article 6 indique que « les réunions électorales ne peuvent être tenues sur les voies publiques sans l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente ». La décision invite par ailleurs, les responsables des organes de presse à communiquer « 24 heures à l’avance à la Haac, la programmation des émissions et/ou débats ainsi que de tout élément en lien avec l’élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à la Haac pour la septième mandature ». On retiendra également de la décision « N 24-026/Haac du 15 mai 2024 » qu’elle invite les médias de service public à être égalitaire. Ceux du secteur privé quant à eux devront être équitables. Rappelons que tout ceci s’inscrit dans le cadre de l’élection des représentants des professionnels des médias à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication. Ils seront appelés aux urnes le 9 juin 2024.