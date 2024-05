Elon Musk annonce une très mauvaise nouvelle 

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Elon Musk est connu pour ses prédictions très optimistes quant à l’impact de l’intelligence artificielle sur le monde actuel. Mais si ces dernières ne se réalisent pas toujours, qu’à cela ne tienne, le fantasque milliardaire persiste et signe : l’intelligence artificielle est là pour tout chambouler.

Tout chambouler, et plus encore. En effet, le patron de Tesla, X ou encore Neuralink affirme que l’intelligence artificielle pourrait, à terme, prendre tous nos emplois. Concrètement, qu’est-ce que cela pourrait supposer ? Et bien que le travail devienne facultatif. De quoi pourraient alors vivre les humains ? Ou, tout du moins, comment ? Si cela venait à effectivement se dérouler, alors un revenu universel serait de mise.

L’IA pour tout remplacer ?

En outre, il affirme que l’intelligence artificielle pourrait également permettre d’assurer la production de biens et de services, en continu. Cela laisse supposer qu’il n’y aurait plus jamais de pénurie de quoi que ce soit, avec des produits manufacturés en continu, 24 heures sur 24, n’importe où dans le monde. Si cela a de quoi faire rêver, beaucoup craignent en effet que cela se passe.

Elon Musk lui-même émet un petit doute, car si les robots et les ordinateurs sont en mesure de tout faire à notre place, quel sens aurait notre vie ? On sait que le travail est un vecteur social très important, qui permet de nouer des liens personnels et amicaux parfois très forts entre collègues, d’apporter de la valeur à l’entreprise et la société et de trouver un sens grâce aux tâches réalisées.

Elon Musk développe xAI

Malgré tout, Elon Musk continue, lui, de développer, de son côté, cette technologie. Premièrement, il souhaite que Tesla soit vue comme une société spécialisée dans ce domaine et non pas dans l’automobile (on sait que le premier robot humanoïde Optimus doit sortir sous peu). En outre, ce dernier travaille actuellement sur xAI, sa société dédiée au développement de solutions d’intelligence artificielle.