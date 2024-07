Gaza: Elon Musk annonce la disponibilité de son service Starlink

Elon Musk (Al Drago/Bloomberg)

Elon Musk étend progressivement la portée de son service internet par satellite Starlink. Après avoir déployé son réseau dans de nombreuses régions du monde, l’entrepreneur milliardaire vient d’annoncer une nouvelle étape significative : l’accès à Starlink est désormais disponible dans la bande de Gaza, marquant ainsi une avancée importante dans la connectivité de cette zone géographique sensible.

Le PDG de SpaceX et Tesla a récemment partagé sur la plateforme X (anciennement Twitter) qu’un hôpital de la bande de Gaza bénéficie maintenant d’une connexion internet via le réseau Starlink. Cette initiative, rendue possible grâce à la collaboration des Émirats arabes unis et d’Israël, représente une avancée majeure pour les services de santé dans la région.

Un outil précieux pour la télémédecine

L’accès à Starlink ouvre de nouvelles perspectives pour les soins médicaux à Gaza. Les professionnels de santé pourront désormais organiser des vidéoconférences avec d’autres établissements médicaux et effectuer des diagnostics à distance. Cette technologie pourrait ainsi contribuer à améliorer la qualité des soins et à faciliter l’échange d’expertise médicale dans un contexte géopolitique complexe.

Starlink, système développé par SpaceX, utilise un réseau de petites stations terrestres connectées à des centaines de satellites en orbite basse pour fournir un accès internet haut débit. Cette solution s’avère particulièrement adaptée aux zones où les infrastructures terrestres sont limitées ou endommagées.

Un déploiement encadré et limité

Il est important de noter que l’utilisation de Starlink à Gaza est strictement réglementée. Israël a donné son accord pour le déploiement du service sur son territoire et dans la bande de Gaza en février dernier, mais avec des restrictions importantes. À Gaza, l’utilisation de Starlink est actuellement limitée à des fins humanitaires et n’est autorisée que dans un hôpital de campagne géré par les Émirats arabes unis.