Embargo sur le pétrole nigérien au Bénin: « Ça n’a pas de sens » (Soglo)

Photo : DR

Des voix continuent de s’élever pour apprécier la décision du Bénin de bloquer l’embarquement du pétrole nigérien. La plus récente au Bénin est celle de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République. Pour lui en effet, la décision du Bénin n’a pas de sens. L’ex-chef d’Etat offre par ailleurs, une piste de médiation aux deux pays mais surtout au Bénin pour sortir de cette nouvelle crise qui n’en est qu’une de trop.

Le plus gros perdant dans la nouvelle crise entre le Bénin et le Niger reste le Bénin. C’est en résumé ce qu’on peut retenir des propos de Nicéphore Soglo qui intervenait sur un média local ce mardi. L’ancien président béninois pense que la décision de bloquer l’embarquement du pétrole nigérien n’a aucun sens. « Si les gens font coup d’Etat, ils sont les seuls juges de leur situation(…) Ils considèrent que la France est devenue leur ennemi au même titre que les Usa. Si les gens prennent des décisions aussi graves, toi le voisin, si tu veux avoir d’excellentes relations avec eux, ou tu te tais ou tu adoptes leur point de vue. Mais, c’est exactement le contraire qui a été fait d’où la colère et la fureur des Nigériens », commente l’ancien maire de Cotonou.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici