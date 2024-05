Enfant tué à Toviklin au Bénin : Ce qu’on en sait

Au Bénin, dans le département du Couffo et plus précisément à Toviklin, un drame a été enregistré. En effet, un enfant d’une dizaine d’années a été tué par un féticheur. Ce dernier a également rendu l’âme suite à la violente réaction de la population après la découverte macabre. Selon les informations rapportées sur la situation, par la radio Sêdohoun, le féticheur serait âgé de 21 ans et serait appelé Jérémy. Pour attirer sa victime, il lui aurait demandé un service.

C’est ainsi qu’il a pu mettre à exécution son plan macabre. La dépouille démembrée de l’enfant a été découverte après deux jours de recherche. L’intervention de la police sur les lieux aurait permis d’éviter que le féticheur soit tué sur les lieux. Le père du petit, dans sa fureur, aurait porté un coup violent au féticheur sur la tête. La population menace par ailleurs de brûler le corps du féticheur Jérémy après son inhumation.

Selon certains témoignages rapportés par les médias, l’homme serait connu pour ses brouilles avec sa mère. Malgré le décès de ce dernier après les coups reçus, la colère n’a toujours pas baissé au sein de la population. D’autres crânes humains ont été découverts dans la maison du féticheur. Pour l’heure, les réelles motivations de ce crime commis par l’homme ne sont pas connues. Tout porte à croire tout de même que le crime a été commis dans le cadre d’un rituel. L’émotion reste visible au sein de la population.