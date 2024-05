Fecafoot : comment des politiciens peuvent-ils s’impliquer dans le sport, un domaine qu’ils ne maîtrisent pas ?

Photo de jason charters - Unsplash

Au Cameroun, la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) est au cœur d’une polémique qui soulève une question fondamentale : l’ingérence des politiciens dans la gestion des sports, un secteur où leur expertise est souvent remise en question. Récemment, un conflit a éclaté entre Samuel Eto’o, président de la Fecafoot, et Marc Brys, l’entraîneur belge de l’équipe nationale, exacerbé par les interventions du ministère des Sports. Cette situation met en lumière les complexités et les défis associés à la politisation du sport.

La discorde s’est intensifiée lorsqu’une altercation entre Samuel Eto’o et Marc Brys a été médiatisée, montrant un Eto’o irrité face à un Brys qui semblait minimiser l’autorité de la Fecafoot en favorisant des réunions avec le ministère des Sports plutôt qu’avec la fédération elle-même. En conséquence, Brys a été suspendu pour son comportement jugé irrévérencieux, soulignant les tensions sous-jacentes entre le pouvoir fédératif et l’influence gouvernementale.

En réaction, Samuel Eto’o a convoqué une réunion d’urgence du comité exécutif de la Fecafoot, qui a abouti à la mise à pied de Brys. Martin Mpile a été nommé entraîneur intérimaire, une décision qui devait être entérinée par la FIFA, illustrant ainsi les efforts d’Eto’o pour maintenir l’autonomie de la fédération face aux pressions politiques.

Le ministre des Sports, Mouelle Kombi, se trouve dans une position délicate, soutenant Brys tout en faisant face à la popularité et à l’autorité d’Eto’o. Cette situation démontre la complexité des rapports de force entre les entités gouvernementales et les organisations sportives dans le contexte camerounais, où le sport est souvent un miroir des dynamiques politiques plus larges.

La population camerounaise suit attentivement ces développements, majoritairement en faveur d’Eto’o, qui a su rallier le soutien populaire malgré ou peut-être à cause de l’opposition manifeste du ministère des Sports. Cette affaire est devenue un symbole des luttes de pouvoir qui peuvent émerger lorsque les politiciens s’immiscent dans des domaines spécialisés comme le football, où les décisions devraient idéalement être prises par des personnes ayant une expertise reconnue dans le sport.

Ce conflit met non seulement en évidence la question de la compétence et de l’ingérence politique, mais souligne également les risques associés à la politisation du sport. Les décisions prises par Eto’o, visant à protéger l’intégrité de la Fecafoot, pourraient redéfinir la gestion du football au Cameroun, espérant ainsi établir un précédent pour une gouvernance plus autonome et moins influencée par les caprices politiques.