GDIZ au Bénin : Le maire de Djougou lance un appel après la visite

Ce mardi 21 mai 2024, les acteurs agricoles ainsi que des élus locaux de Djougou, Bassila, Ouaké, Aplahoué, Djakotomey et Dogbo ont effectué une visite au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. L’objectif était de permettre à ces acteurs de toucher du doigt ce qui se passe au sein de cette zone dédiée à la transformation des matières premières produites au Bénin. Au terme de la visite, le patron de l’hôtel de ville de Djougou a lancé un appel à l’endroit des producteurs et a profité de l’occasion pour féliciter les gouvernement béninois.

Pour Idrissou Yaya, c’est une véritable surprise la découverte qu’il a faite au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. « Je ne pouvais pas penser qu’au Bénin, à Glo-Djigbé ici, il y avait quelque chose de ce genre qui se passait. C’est vraiment formidable », a confié le maire de la commune de Djougou aux journalistes après la visite qu’il a effectuée avec les producteurs de sa ville et celles des communes telles que Bassila et Ouaké. Par la suite, l’homme politique béninois a fait savoir que tous les Béninois devraient contribuer à l’agrandissement de cette zone industrielle.

« Quand tu vois le nombre de jeunes qui y travaillent, on pourrait se demander où tous ceux là seraient, si la Gdiz n’existait pas. Je demande ainsi aux producteurs de doubler d’ardeur », a-t-il ajouté. Il estime que tous les hommes politiques devraient encourager les producteurs à produire davantage et à ne pas céder « aux intermédiaires » qui viennent avec de petits rajouts pour amener les cultures ailleurs. « Nous avons besoin de transformer notre production sur place parce que nous aurons de la plus-value », a-t-il réaffirmé au terme de la visite.

Rappelons que cette série de visites a commencé depuis la semaine dernière et s’étend sur une plusieurs semaines encore. Il s’agit d’une initiative qui émane de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (Cnab) et la SIPI-Bénin SA. L’objectif est de sensibiliser les producteurs sur les opportunités offertes par la Gdiz en matière de transformation locale de leurs produits. L’autre but de cette visite est d’encourager les acteurs agricoles à accroître la production pour répondre à la demande croissante des unités de transformation. Notons que les acteurs, au cours de la visite, touchent du doigt ce à quoi servent leurs productions.