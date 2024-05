Guerre nucléaire: comment Elon Musk veut sauver l’humanité

Photo : DR

Vivement critiqué par beaucoup, notamment pour ses nombreuses prédictions qui ne sont pas déroulées ou pour avoir pris le temps de réécrire une partie de son histoire, Elon Musk continue de travailler autour de projets qui le passionnent. Et l’avenir de l’Humanité est peut-être celui qui suscite, chez lui, le plus d’envie.

Et s’il y a une solution qui peut permettre à tout le monde de se sauver, c’est celle de l’”arche de l’espace”. Ce projet a effectivement été annoncé par les équipes Tesla, il y a quelques années. Il aura pour objectif de permettre à celles et ceux qui le souhaiteront et qui le pourront, d’embarquer pour un voyage en direction de Mars, une planète qu’il souhaite absolument découvrir et coloniser.

Publicité

Elon Musk a un projet pour l’Humanité

Et selon lui, le temps presse. En effet, il estime que le monde est au bord du gouffre, notamment à cause des vives tensions internationales qui touchent le monde. En effet, l’argument nucléaire est de plus en plus utilisé, surtout par la Russie et la Corée du Nord, qui n’hésitent pas à brandir la menace en cas de contrariété. Ainsi, face au risque, Musk espère être en mesure de fournir une solution de repli.

Et c’est donc sur Mars qu’il espère que l’Humanité sera en mesure de s’établir, en y implantant de colonie qui sera capable d’y développer une nouvelle civilisation, plus humaine, plus pacifique. Un projet plus ou moins secret, que le milliardaire américain à la tête de Tesla, mais aussi de SpaceX, Neuralink ou encore X a déjà évoqué en public, sans réellement entrer dans le détail.

La vie sur Mars, pas si simple que ça

Reste que la vie sur Mars n’est pas des plus simples. De nombreux travaux doivent ainsi être menés pour assurer la capacité à produire de la nourriture sur place, notamment en matière de terraformation. Il faudra aussi gérer les températures, l’oxygène ou encore les apports en eau. Tant de questions qui, si elles ne trouvent pas de réponse assez rapidement, pourraient empêcher ce projet de se réaliser.