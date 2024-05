Maghreb: les USA renforcent leur coopération militaires avec cet état

PHOTO : ISTOCK

La Tunisie et les États-Unis ont une longue histoire de partenariat dans divers domaines, y compris celui de la défense. La 36ème session de la commission militaire mixte tuniso-américaine, qui s’est tenue récemment à Tunis, a été l’occasion de renforcer encore davantage cette coopération stratégique.

Sous la présidence du ministre de la Défense nationale tunisien, Imed Memmich, et de la secrétaire américaine adjointe à la Défense, Celeste Wallander, cette session a été marquée par un examen approfondi des relations bilatérales entre les deux nations. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des capacités opérationnelles et l’échange d’expertise dans les domaines de l’entraînement militaire et technologique.

L’objectif fondamental de cette coopération est de contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. En effet, la Tunisie et les États-Unis partagent la conviction que des forces armées bien entraînées et équipées peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des conflits et la consolidation de la sécurité régionale.

Dans ce contexte, le ministre Memmich a souligné l’importance pour la Tunisie de compter sur ses propres moyens tout en bénéficiant du soutien de ses partenaires internationaux, en particulier des États-Unis. Cette vision d’une coopération basée sur le respect mutuel et l’intérêt commun a été largement partagée lors de la réunion.

La commission mixte se réunit périodiquement, une fois par an dans chaque pays, ce qui témoigne de l’engagement des deux parties à approfondir leur coopération dans le domaine militaire. Cette approche favorise une meilleure coordination des efforts et ouvre de nouveaux horizons pour des projets communs.

La secrétaire adjointe Celeste Wallander a exprimé sa satisfaction quant au niveau « excellent » atteint par le partenariat entre la Tunisie et les États-Unis. Elle a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme, un défi commun qui nécessite une coopération internationale solide.

Outre les discussions de haut niveau entre les représentants officiels, la participation de la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Tunis et des délégations des deux pays a permis d’enrichir les échanges et de renforcer les liens entre les deux nations.