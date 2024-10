Maghreb: une société française va révolutionner ce secteur

Dodi Achmad - Unsplash

Le rapprochement diplomatique entre la France et le Maroc marque une étape décisive dans leur coopération économique, concrétisée par la visite d’Emmanuel Macron à Rabat. Cette rencontre a débouché sur des accords d’investissement majeurs, atteignant dix milliards d’euros, témoignant de la volonté mutuelle de renforcer leurs partenariats stratégiques. Ce renouveau des relations bilatérales intervient après une période de tensions, aujourd’hui dépassées grâce à une vision commune du développement économique et technologique.

Alstom propulse le transport ferroviaire marocain vers l’avenir

L’entreprise française Alstom, déjà solidement implantée au Maroc depuis près d’un siècle, renforce sa présence dans le royaume avec un projet ambitieux. Sélectionnée comme « soumissionnaire privilégié » par l’Office national des chemins de fer marocains (ONCF), Alstom prévoit de fournir 18 rames Avelia Horizon, similaires au TGV M français, pour la ligne Tanger-Marrakech. Ce projet ferroviaire, estimé entre 750 millions et un milliard d’euros, représente une avancée technologique significative pour le réseau marocain. Les nouveaux trains, équipés de deux niveaux, promettent d’optimiser l’expérience voyageur tout en offrant un coût d’exploitation compétitif. La France, qui avait déjà contribué à hauteur de 51% au financement de la première ligne à grande vitesse du pays, poursuit son engagement en proposant des facilités de financement pour ce nouveau projet.

Un impact durable sur l’économie et la mobilité régionale

L’expertise d’Alstom au Maroc dépasse largement ce nouveau contrat. Avec deux usines locales et 1.200 employés, l’entreprise a déjà fourni au royaume des locomotives, des systèmes de signalisation et 240 tramways pour Rabat et Casablanca. Face à la concurrence de constructeurs comme CAF, Talgo, Hyundai Rotem et des entreprises chinoises, Alstom s’est démarquée par sa technologie de pointe et son ancrage local. Le timing de ce projet coïncide stratégiquement avec la Coupe du monde de football 2030, dont le Maroc sera co-organisateur. Cette modernisation du réseau ferroviaire marocain symbolise la transformation des infrastructures de transport dans le Maghreb, créant un modèle potentiel pour d’autres pays de la région. La réalisation de ce projet renforcera non seulement la connectivité entre les grandes villes marocaines mais stimulera également le développement économique local, tout en consolidant la position d’Alstom comme acteur majeur du développement ferroviaire en Afrique.