Maghreb: une nouvelle découverte de gaz faite par Chariot

Le Maghreb continue de confirmer son statut de région clé pour les ressources énergétiques mondiales, dominé traditionnellement par l’Algérie et la Libye grâce à leurs vastes réserves de pétrole et de gaz. Ces deux pays ont longtemps profité d’une abondance de ressources minières, propulsant leurs économies sur la scène internationale. Cependant, le Maroc, historiquement moins doté en ressources naturelles comparables, commence à révéler son potentiel énergétique. Récemment, une série d’annonces prometteuses ont émergé, indiquant un tournant potentiel dans la dynamique énergétique de la région.

Chariot, une société active dans le secteur de l’énergie, a récemment fait les gros titres avec l’annonce d’une découverte significative de gaz au Maroc. Le puits OBA-1, situé sur le prospect de Dartois dans la licence Loukos Onshore, a été foré avec succès à une profondeur finale de 901 mètres, respectant ainsi les délais et le budget prévus. Cette opération marque la fin de la première campagne de forage onshore dirigée par la société au Maroc.

L’évaluation détaillée des données recueillies lors du forage du puits OBA-1 a révélé la présence de réservoirs de gaz sur un intervalle de 200 mètres d’épaisseur brute, en ligne avec les objectifs pré-forage. De plus, un segment distinct de 70 mètres a montré une résistivité élevée et des mesures de gaz significatives, suggérant la présence d’une couche de gaz potentiellement exploitable et non saturée en eau.

Chariot a indiqué que des analyses supplémentaires sont en cours pour préparer les tests de productivité qui évalueront plus précisément le potentiel commercial de cette découverte. Le puits est actuellement préparé pour ces tests et pourrait être utilisé comme puits de production à l’avenir. Suite à cela, l’unité de forage sera démobilisée.

Duncan Wallace, directeur technique de Chariot, a exprimé son enthousiasme face à cette réussite : « Le succès du forage du puits OBA-1 sur le prospect de Dartois confirme le potentiel de la zone et clôt avec succès notre première campagne de forage onshore au Maroc. Ces résultats positifs renforcent notre confiance dans la viabilité de la zone de Dartois. »

Wallace a également souligné les plans futurs pour l’exploitation de cette découverte : « Nous allons intégrer toutes les données obtenues des puits RZK-1 et OBA-1 avec les données sismiques 3D que nous avons retravaillées pour optimiser notre programme de travail futur et maximiser l’impact de cette découverte sur la prospectivité de la licence Loukos. Nos efforts se concentreront sur la mise en production rapide de toute découverte commerciale sur cette licence. » Cette stratégie vise à accélérer le développement et la valorisation des ressources énergétiques découvertes, renforçant ainsi le rôle du Maroc comme acteur émergent dans le secteur énergétique du Maghreb.