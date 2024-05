Meghan Markle parle de ses origines nigérianes

Ph : DAN KITWOOD / GETTY IMAGES.

Meghan Markle, duchesse de Sussex et ancienne actrice américaine, est devenue une figure médiatique majeure à travers le monde. Mariée au prince Harry depuis 2018, elle a souvent attiré l’attention pour son engagement dans diverses causes sociales, son franc-parler et son parcours unique au sein de la famille royale britannique. Avant son mariage royal, Meghan était connue pour son rôle dans la série télévisée « Suits ». Sa transition de la vie hollywoodienne à la royauté britannique a été marquée par de nombreux défis, notamment une intense couverture médiatique et des critiques publiques, ce qui l’a amenée, avec son mari, à prendre du recul par rapport à leurs rôles royaux traditionnels pour s’installer aux États-Unis et poursuivre leurs activités philanthropiques et médiatiques de manière indépendante.

Lors d’une récente visite à Abuja, au Nigeria, Meghan Markle a partagé une révélation personnelle concernant ses origines. Elle a découvert, grâce à un test ADN réalisé il y a quelques années, qu’elle possède des origines nigérianes à hauteur de 43 %. Cette découverte, qu’elle avait déjà mentionnée en 2022, a pris une nouvelle dimension lors de sa présence au Nigeria, où elle a exprimé son émotion et sa gratitude envers cette nouvelle facette de son héritage.

En s’adressant à une conférence sur les femmes dans l’entrepreneuriat, Meghan a décrit cette découverte comme une expérience à la fois révélatrice et émouvante. Elle a exprimé sa surprise initiale et son enthousiasme à l’idée d’en apprendre davantage sur ses racines africaines, soulignant l’importance de cette connaissance pour elle et sa famille. « Cela a été une révélation et une leçon d’humilité », a-t-elle déclaré, en insistant sur la valeur de cette connexion retrouvée avec ses ancêtres nigérians.

Meghan a également partagé un moment personnel en évoquant sa première réaction après avoir reçu les résultats de son test ADN. Elle a immédiatement contacté sa mère pour discuter de cette découverte. Pour Meghan, cette révélation a été une occasion précieuse de mieux comprendre son héritage afro-américain, souvent marqué par une histoire de séparation et de pertes de racines culturelles. Elle a exprimé son désir de continuer à explorer et à célébrer cette partie de son identité nouvellement découverte.

La duchesse a aussi marqué sa visite en adoptant des éléments de la culture nigériane, en choisissant de porter une robe rouge du créateur local Orire lors de la conférence. Elle a remercié le public pour l’accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé, à elle et à son mari. « Depuis notre arrivée, cela a été un tourbillon », a-t-elle remarqué, tout en affirmant son intention de s’immerger davantage dans la culture et le style nigérians.

En conclusion, Meghan Markle a exprimé un profond sentiment de fierté et d’honneur en se connectant à ses origines nigérianes. Cette découverte a non seulement enrichi son identité personnelle mais a également renforcé son engagement envers la diversité culturelle et l’inclusion. Sa visite au Nigeria a été marquée par une profonde reconnaissance et un engagement renouvelé à explorer et à honorer ses racines africaines.