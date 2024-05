Niger : Tiani félicite Kemi Seba après sa sortie sur le Bénin

Le général de Brigade Abdourahamane Tiani, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, a récemment exprimé son admiration et son soutien à Kemi Seba et Nathalie Yamb. Ce mardi, lors d’une audience solennelle à Niamey, il a salué leur dévouement à la cause panafricaine. Les deux militants, accompagnés par Abdourahamane Amadou, ont été loués pour leur engagement envers l’autonomie africaine et leur résistance au néocolonialisme.

Kemi Seba, en particulier, a utilisé cette plateforme pour renforcer ses critiques à l’égard des politiques jugées néocoloniales entre le Bénin et la France, soulignant les liens historiques entre les peuples nigérien et béninois. Il a rappelé la nécessité d’une action africaine unifiée pour surmonter les influences extérieures et promouvoir une renaissance africaine basée sur la dignité et la souveraineté.

Avant cette rencontre, lors d’une conférence de presse, Seba avait fait des déclarations concernant la présence alléguée de légionnaires français au Bénin, qui seraient utilisées pour déstabiliser la région. Cette position a clairement été soutenue par Tiani, qui voit dans la figure de Seba un catalyseur pour la jeunesse africaine.

Des avis tranchés

Mais tout le monde nest pas du même avis; y compris au Bénin, pays du célèbre activiste. En effet au Bénin plusieurs personnalités ont critiqué les déclarations du célèbre activiste lui demandant d’apporter les preuves de ses dires. Parmi eux, un imam et un ancien candidat à la presidentielle, Bertin Koovi. Pour l’heure pas de réactions officielles des autorités.

La crise diplomatique entre le Bénin et le Niger trouve un écho avec cette nouvelle donne. Cet engagement du panafricaniste illustre la complexité des interactions régionales en Afrique, où les luttes pour la souveraineté se confrontent à des avis divergents.