Petit Larousse : Angélique Kidjo dans la liste des personnalités en 2025

Angélique Kidjo. Photo : DR

Le Larousse a levé un coin de voile sur les nouveautés qui vont caractériser son édition de l’année 2025. La star de la musique béninoise Angélique Kidjo figure dans la liste de plus de 40 personnalités qui seront prochainement inscrites dans le dictionnaire.

Plus de 40 personnalités ont été identifiées dans divers domaines à travers le monde et seront intégrées dans la nouvelle version du dictionnaire Petit Larousse. Toujours sur la liste figurent des personnalités telles que le footballeur français Antoine Griezmann, la star de la musique américaine Beyoncé, le rugbyman tricolore Antoine Dupont, le basketteur américain LeBron James, la chanteuse française Mylène Farmer ainsi que le comédien français Omar. Sans oublier l’actrice belge Virginie Efira et la journaliste iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023.

Au total, 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions seront inscrits dans le dictionnaire Larousse à partir de 2025. Pour rappel, la star béninoise Angélique Kidjo a reçu plusieurs distinctions internationales. Elle a été cinq fois lauréate des Grammy Awards et lauréate de l’Académie Charles Cros. Elle a été choisie comme ambassadrice internationale de l’UNICEF. Elle a été incluse par la BBC dans sa liste des cinquante icônes du continent africain.