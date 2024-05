Phosphate: top 5 des pays avec le plus de réserves (4 en Afrique)

Photo: DR

Sur le continent africain, le phosphate est une ressource naturelle très présente. C’est un élément indispensable qui est utilisé dans la production d’engrais (en plus de l’azote et du potassium). C’est donc une ressource très prisée, notamment à l’heure de l’agriculture intensive.

Disposer d’importantes ressources en phosphate permet ainsi de créer ce qu’on appelle des avances stratégiques. Cela permet d’avoir accès et d’exploiter du mieux possible toutes les possibilités offertes par le phosphate, tout en imposant sa domination commerciale dans sa région. En effet, d’un point de vue stratégique, disposer de nombreuses ressources en la matière permet de nouer de nouveaux partenariats.

Le Maroc détient les plus grosses réserves de phosphate

Et justement, Word Population Review vient de dévoiler son tout nouveau classement 2024 des 5 pays, au monde, qui disposent des plus grandes réserves de phosphate. Il en ressort que le Maroc est le premier pays au monde en la matière et d’assez loin, qui plus est. En effet, le Royaume aurait à disposition près de 70% des réserves de phosphate au monde, soit 50 milliards de tonnes.

En seconde position, on retrouve l’Égypte, suivie de la Tunisie et de l’Algérie. Respectivement, ces trois pays disposent de 2.8, de 2.5 et enfin, de 2.2 milliards de tonnes de réserves de phosphates. Loin, très loin donc de ce que le Maroc a à offrir. En cinquième position, on retrouve le tout premier pays asiatique, à savoir la Chine, avec ses 1.9 milliard de tonnes de réserve.

L’Europe, la moins bien lotie

Toujours en Afrique, sont également présents dans ce classement, des pays comme l’Afrique du Sud ainsi que le Togo ou le Sénégal. Une présence accrue de ces nations, qui s’explique notamment par le fait qu’à elle seule, l’Afrique détient 83% des réserves mondiales de phosphate découvertes et prouvées. Suivent l’Asie, l’Afrique du Nord et l’Océanie. L’Europe, elle, n’arrive que très loin derrière.