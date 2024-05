Pipeline Bénin-Niger : La Chine initie le dialogue, Tiani boude Adambi

Le ministre béninois de l’Énergie et des Mines Seïdou Adambi n’a pas pu rencontrer le président nigérien lors d’une mission qu’il a effectuée à Niamey au cours de ces deux derniers jours. Il a fait la confidence aux hommes des médias à son retour de la capitale nigérienne ce mercredi 29 mai à sa descente d’avion. À en croire les confidences qu’il a faites, il était porteur d’un message du président béninois Patrice Talon. Il indique n’avoir pas pu délivrer la commission parce que l’actuel homme fort de Niamey n’a pas pu le rencontrer.

«J’étais porteur d’un message du Président Patrice Talon à son homologue frère nigérien. Le général Tiani Abdourahamane il n’a pas pu me recevoir », a-t-il confié à sa descente de l’avion dans l’après-midi de ce mercredi 29 mai. « Ce n’est pas à moi d’apprécier. C’est au chef de l’État d’apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait », poursuit-il par la suite. Ce fut le moment pour le ministre béninois de faire le point aux hommes des médias des discussions qui ont été menées lors de cette mission qu’il a menée sur initiative de la Chine.

On retient ainsi de propos de Seïdou Adambi que deux points essentiels ont été inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit d’abord du passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel, des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Chaque délégation est chargée, selon l’autorité ministérielle de rendre compte à sa hiérarchie pour la décision à prendre. « Il a été demandé à la partie nigérienne de soumettre au plus haut niveau afin qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs délais », a expliqué le ministre béninois. « Le second sujet est la coordination des activités d’enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sèmè », a poursuivi le ministre des Mines. Notons que, c’est la partie chinoise qui a initié la rencontre qui a eu lieu pendant deux jours à Niamey.