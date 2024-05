PSG : après Kylian Mbappé, son frère Ethan va-t-il s’en aller ?

Ethan Mbappé - photo : Icon Sport

Après 8 ans de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’apprête à entamer un nouvel chapitre de sa prestigieuse carrière. Le natif de Bondy a quasiment tout remporté avec le club de la capitale française. Son plus grand regret, sans doute, c’est de n’avoir pas réussi à soulever le trophée de la Ligue des champions avec les Bleus et Rouges.

Avec sa superstar française, le Paris Saint-Germain a dominé le football français durant de longues années. Sauf retournement de dernière minute, le champion du monde 2018 est bien parti pour rejoindre le Real Madrid. La Casa Blanca n’a pas encore fait de déclaration officielle sur l’arrivée de Kylian Mbappé, mais selon toute vraisemblance, le joueur de 25 ans va porter la tunique madrilène la saison prochaine. Un Mbappé peut en cacher un autre.

En effet, au PSG, Kylian Mbappé a eu l’opportunité d’évoluer aux côtés de son petit frère, Ethan. Ce dernier, moins exposé médiatiquement, est un crack en devenir. En tant que milieu de terrain, Ethan Mbappé a un énorme potentiel. D’après divers spécialistes du ballon rond, le joueur de 17 ans a toutes les cartes en main pour devenir l’un des meilleurs à son poste.

Avec le départ officiel de son grand frère vers Madrid, il se pourrait bien qu’Ethan poursuive sa carrière dans une autre équipe. Des sources concordantes affirment que le club de Ligue 1 de Lille est très chaud dans la perspective de recruter Ethan Mbappé. Le jeune homme est désireux de s’affranchir de l’ombre de son grand frère et de tracer sa propre voie. Lille possède de solides arguments pour faire signer le jeune milieu parisien.

Les Dogues sont réputés pour mettre en avant de jeunes joueurs et nul doute qu’Ethan Mbappé va y bénéficier d’un environnement optimal pour progresser en toute tranquillité. Lille est un cador du championnat français qui joue fréquemment la Champions League. Si l’équipe se montre convaincante, elle pourra attirer dans ses filets Ethan. Après avoir perdu Kylian, est-ce que le PSG va accepter de laisser filer un autre Mbappé ? On en saura plus dans les jours à venir à l’occasion de l’ouverture du mercato d’été.