Sénégal : Aliou Cissé annonce une mauvaise nouvelle

Aliou Cissé (Photo gettyimages)

Les Lions de la Teranga du Sénégal se préparent à affronter la RD Congo ce jeudi 6 juin, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Cependant, cette rencontre cruciale sera marquée par l’absence de trois joueurs de premier plan : Lamine Camara, Sadio Mané, et Kalidou Koulibaly, comme l’ont révélé des médias sénégalais.

Ces absences représentent un défi majeur pour Aliou Cissé, qui doit maintenant reconfigurer son équipe sans certaines de ses pièces maîtresses. Sadio Mané, la star offensive et capitaine emblématique des Lions de la Teranga, est connu pour son influence décisive sur le terrain. Kalidou Koulibaly, le défenseur central de renom, apporte stabilité et leadership à la ligne arrière, tandis que le jeune Lamine Camara est un élément clé du milieu de terrain, assurant la transition entre la défense et l’attaque.

L’absence de ces joueurs pourrait contraindre Aliou Cissé à adapter sa stratégie et à faire appel à de nouveaux talents ou à réorganiser ses choix tactiques pour compenser ces pertes. Les supporters sénégalais, bien que conscients de l’ampleur du défi, gardent espoir que leur équipe saura démontrer la profondeur de son effectif et sa capacité à surmonter les obstacles.

Selon des sources concordantes, les trois joureurs ont des rendez-vous extrêmement important avec leurs clubs respectifs. Le 30 mai et le 1ᵉʳ juin, Lamine Camara, doit disputer avec son club de Metz (Ligue 1 française) les Barrages pour le maintien en Ligue 1. Quant à Mané et Koulibaly, ils ne pourront rallier le groupe des Lions que ce mardi 28 mai, car ils doivent jouer en championnat ce lundi 27 mai.

Malgré ces défis, l’équipe sénégalaise reste déterminée à obtenir un résultat positif contre la RD Congo. Actuellement en tête de leur groupe avec 4 points, les Lions du Sénégal ont une chance de renforcer leur position dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. La RD Congo, troisième avec 3 points, constitue un adversaire redoutable, et ce match au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio promet d’être intense.