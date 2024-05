Sénégal : la fille de Mansour Faye accusée d’avoir corrompu des policiers

L’opinion sénégalaise est actuellement secouée par une présumée affaire de corruption impliquant des forces de l’ordre. Selon des médias locaux, deux policiers en service à Kébémer auraient cédé à des pots-de-vin offerts par Aïssatou Faye, la fille de Mansour Faye, une personnalité influente du pays. Les faits se seraient déroulés lors d’une fouille de routine de son véhicule, qui aurait conduit à la découverte de plus de 25 millions de FCFA en sa possession.

D’après des sources concordantes, les deux policiers auraient intercepté le véhicule de la jeune entrepreneure et, après une inspection, trouvé une somme considérable d’argent liquide. Pour sans doute éviter de possibles sanctions, la jeune femme aurait proposé une forte somme d’argent aux agents. Les policiers auraient alors accepté l’offre et l’auraient libérée, en échange du pot-de-vin. Les rumeurs indiquent que la somme totale trouvée dans le véhicule pourrait être bien supérieure à 25 millions de FCFA.

L’affaire s’est propagée dans des cercles bien introduits, provoquant une vague d’indignation parmi la population. Les autorités locales ont réagi en suspendant les deux policiers impliqués. Ils font actuellement l’objet d’une enquête interne et risquent la radiation de la police nationale pour leur acte de corruption.

Cette affaire met en lumière une fois de plus les défis que le Sénégal doit relever pour lutter contre la corruption, notamment au sein de ses forces de l’ordre. Elle soulève des questions sur l’intégrité et la responsabilité des agents chargés de faire respecter la loi et de protéger les citoyens.

La réaction des autorités sénégalaises sera scrutée de près par la population. La lutte contre la corruption est un enjeu crucial pour le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais a promis de mener une lutte de tous les instants contre la corruption. Pour le moment, Aïssatou Faye n’a fait l’objet d’aucune poursuites judiciaires.