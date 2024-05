Sénégal : le choix de dernière minute d’Aliou Cissé pour remplacer Seydou Sano

Aliou Cissé et ses hommes sont en pleine préparation pour les Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Depuis dimanche dernier, le groupe des Lions de la Teranga s’est regroupé à l’hôtel Radisson de Diamniadio, où ils se concentrent sur leurs prochains défis. Les champions d’Afrique 2022 ont deux rendez-vous cruciaux : ils affronteront la RD Congo le 6 juin à Dakar, puis la Mauritanie le 9 juin à Nouakchott, dans le cadre de la 3ᵉ et 4ᵉ journée des éliminatoires.

La préparation de l’équipe a connu un léger contretemps suite à la blessure du défenseur Seydou Sano. Pour pallier son absence, Aliou Cissé a fait appel à Abdoulaye Niakhate Ndiaye en renfort. Cette adaptation rapide démontre la flexibilité et la profondeur de l’effectif sénégalais, qui reste déterminé à maintenir son élan victorieux malgré les imprévus. « Abdoulaye Niakhate Ndiaye a rejoint ce lundi la tanière des lions à Diamniadio. Il remplace le défenseur Seydou Sano, blessé et forfait pour les deux matchs du Sénégal du mois de juin vs RD Congo et vs Mauritanie« peut-on lire dans un communiqué de la fédération sénégalaise de football.

Le Sénégal, fort de son statut de superpuissance africaine du ballon rond, aborde ces rencontres avec confiance et ambition. Les performances et la solidité de l’équipe sous la direction de Cissé inspirent beaucoup d’espoir chez les supporters. Les Lions de la Teranga sont bien décidés à prouver qu’ils sont prêts à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 et à briller sur la scène mondiale.

Le regroupement à Diamniadio est une période clé pour affiner les stratégies et renforcer la cohésion de l’équipe. Les entraînements intensifs et les sessions tactiques visent à préparer les joueurs pour les défis à venir. Le staff technique travaille sans relâche pour s’assurer que chaque joueur est au sommet de sa forme, prêt à donner le meilleur de lui-même. Rappelons que le Sénégal est leader du groupe B avec 4 points.