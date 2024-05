Sénégal : le fils d’Idrissa Seck cité dans une affaire de trafic de drogue

Idrissa Seck (© SEYLLOU/AFP )

Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre sénégalais Idrissa Seck, a été inculpé pour son implication présumée dans un trafic international de drogue. Cette arrestation choc, qui s’ajoute à celle de sept autres individus, a secoué l’opinion publique sénégalaise.

Les faits se sont déroulés mardi dernier à Keur Ayib, dans la région de Kaolack. Selon les informations relayées par les médias sénégalais, Abdoulaye Seck et ses complices ont été appréhendés par les forces de l’ordre alors qu’ils étaient en possession de 18 kilogrammes de cocaïne. Cette saisie a été réalisée par l’Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), une unité spécialisée dans la lutte contre le narcotrafic.

Actuellement, les suspects sont placés en garde à vue dans les locaux de l’OCRTIS à Dakar. Les enquêteurs tentent de démêler les fils de cette affaire complexe qui pourrait impliquer un réseau international de trafiquants de drogue. Les premières déclarations des autorités laissent entendre que cette arrestation pourrait être le fruit d’une longue enquête, ayant permis de remonter jusqu’aux différents maillons de la chaîne.

Le journal sénégalais, L’Observateur, affirme ceci dans l’une de ses parutions : « Un kit de consommation de skunks, des titres de propriété portant sur du foncier, une arme, du haschich, quatre véhicules et du matériel de télécommunication. Une importante somme d’argent en dollars et en livres sterling a été retrouvée en possession des présumés malfaiteurs ».

Idrissa Seck, figure politique de premier plan et ancien Premier ministre, se trouve aujourd’hui dans une situation délicate. Le scandale qui touche directement sa famille pourrait avoir des répercussions sur sa carrière politique et sur son image publique. Pour l’heure, il n’a pas encore fait de déclaration officielle concernant l’arrestation de son fils.

Cette affaire suscite de vives réactions dans tout le pays. Les Sénégalais suivent avec attention l’évolution de l’enquête, partagés entre stupeur et indignation. Les réseaux sociaux et les médias traditionnels relayent abondamment cette information, donnant lieu à de nombreux débats sur la problématique du trafic de drogue au Sénégal et sur les éventuelles complicités au sein des hautes sphères.

Les prochains jours seront déterminants pour l’avenir judiciaire d’Abdoulaye Seck et de ses coaccusés. En attendant, la justice sénégalaise se montre déterminée à faire toute la lumière sur cette affaire. Les autorités promettent de traiter ce dossier avec la plus grande rigueur, afin de démanteler ce réseau et de poursuivre tous les responsables, quel que soit leur statut ou leur position sociale.

Le Sénégal, déjà engagé dans une lutte sans merci contre le trafic de drogue, voit avec cette affaire un rappel brutal de l’ampleur du défi à relever. Les regards sont désormais tournés vers les autorités judiciaires, en espérant que justice soit faite et que de tels actes ne restent pas impunis.