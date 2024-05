Sénégal : que devient Amadou Ba ?

Alors qu’il représentait la coalition au pouvoir lors de la dernière élection présidentielle, Amadou Ba n’a rien pu faire face à la déferlante du PASTEF. L’ex-premier ministre est le seul candidat qui a fait amende honorable en recueillant au moins 30% des suffrages exprimés. Depuis sa défaite face à Bassirou Diomaye Faye, Amadou se fait quelque peu discret. Il effectue en ce moment un séjour à l’étranger.

Dans une note rendue publique il y a quelques jours, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) appelle tous les sympathisants de l’ex-parti au pouvoir, à resserrer les rangs pour mieux affronter les futures échéances. Selon les informations circulant au sein de la presse sénégalaise, Amadou Ba pourrait effectuer son retour au Sénégal dans les jours à venir. Quel sera son nouveau statut au sein de BBY ? L’ancien premier ministre va-t-il s’émanciper et lancer sa formation politique ? Pour le moment, rien n’est moins sûr.

Le Sénégal, salué pour sa stabilité politique et son engagement démocratique, est en train de vivre une période de reconfiguration politique qui redessine le paysage politique du pays. Avec l’avènement du PASTEF au pouvoir, de nouveaux acteurs émergent et les alliances traditionnelles évoluent. Cette reconfiguration politique trouve ses origines dans une série de développements politiques et sociaux récents qui ont secoué le pays.

Cette reconfiguration politique a des implications profondes pour l’avenir du Sénégal. Le pays a entamé un nouveau chapitre de son histoire avec Bassirou Diomaye Faye aux manettes. L’ex-parti au pouvoir reste toujours dans le jeu. Dans nos récentes parutions, nous avons eu à indiquer que Macky Sall s’est entretenu avec un noyau important de ses sympathisants. L’envoyé spécial du 4P estime que le jeu politique est fait de défaites et de victoires. Sans doute que Macky Sall, Amadou Ba et d’autres ténors de BBY vont se retrouver afin d’élaborer un projet de société qui va convaincre les Sénégalais lors de la prochaine présidentielle.