Sénégal : Sadio Mané dans le top 50 des sportifs les mieux payés du monde (Forbes)

Photo : G. Hamdy/SPA/Picture Alliance/Presse Sports

Le célèbre classement Forbes des sportifs les mieux payés au monde en 2024 vient de révéler ses résultats, et Sadio Mané, l’attaquant sénégalais, s’est hissé à la 40ᵉ place. Cette reconnaissance souligne non seulement son talent exceptionnel sur le terrain, mais aussi sa capacité à générer des revenus conséquents grâce à ses performances sportives et à ses partenariats commerciaux.

Sadio Mané, qui évolue actuellement à Al Nassr en Arabie Saoudite, a connu une ascension fulgurante dans le monde du football. Ses exploits sur le terrain, notamment lors de son passage à Liverpool et ses contributions significatives à l’équipe nationale sénégalaise, ont fait de lui une figure emblématique du football mondial. Son salaire impressionnant à Al Nassr (40 millions d’euros), combiné à divers contrats de sponsoring et partenariats commerciaux, lui a permis d’atteindre cette place convoitée dans le classement Forbes. Selon le magazine, l’international sénégalais a généré sur la période (mai 2023-mai 2024) la somme de 52 millions de dollars.

Selon Forbes, les revenus annuels de Sadio Mané en 2024 comprennent son salaire de club, les primes de performance et les revenus de ses sponsors. Parmi ses principaux sponsors figurent des marques internationales telles que New Balance et Western Union, qui ont capitalisé sur son image de joueur dynamique et de modèle inspirant pour des millions de jeunes à travers le monde.

Le classement Forbes des sportifs les mieux payés est une référence mondiale qui met en lumière les athlètes qui dominent non seulement par leurs compétences et performances, mais aussi par leur influence et leur attractivité commerciale. Occuper la 40ᵉ place dans ce classement prestigieux est un témoignage du statut croissant de Sadio Mané dans l’univers sportif global. Pour établir ce classement, le magazine Forbes a analysé les revenus issus du terrain (on-field) : salaires, prize money, bonus, certains droits d’image liés aux clubs, mais aussi les revenus en dehors des terrains (off-field), comprenant les contrats de sponsoring, les représentations, le licensing, ainsi que les éventuelles reventes de parts de société.

Mané rejoint d’autres grandes stars du sport dans ce classement, parmi lesquelles des figures emblématiques du football, du basketball, du golf, du tennis et des sports automobiles. Sa présence aux côtés de ces légendes montre l’ampleur de son impact dans le monde du sport.

En plus de ses réalisations financières, Sadio Mané est également reconnu pour son engagement philanthropique. Il a investi dans des projets communautaires au Sénégal, notamment dans son village natal de Bambali. Le double ballon d’or africain a financé la construction d’écoles, d’hôpitaux et d’installations sportives dans son village natal. Ces initiatives ont renforcé son image de leader non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Le top 10 du classement Forbes des sportifs les mieux payés de la planète est dominé par Cristiano Ronaldo avec 240 millions d’euros de revenus.