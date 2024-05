Taïwan: la Chine envoie un « sérieux avertissement » après l’investiture du nouveau président

Xi Jinping (Li Gang/Xinhua via AP)

La tension monte en Asie orientale alors que la Chine intensifie ses manoeuvres militaires autour de Taïwan, affirmant ouvertement que ces actions visent à évaluer sa capacité à « prendre le pouvoir » dans l’île autonome. Ces déclarations sont venues d’un responsable chinois ce vendredi 24 mai, soulignant la nature délibérée de ces exercices.

Les exercices, baptisés « Joint Sword-2024A », ont débuté jeudi dernier avec des déploiements massifs de navires et d’avions militaires encerclant Taïwan. Le porte-parole du commandement du théâtre Est oriental de l’armée chinoise, Li Xi, a affirmé que ces manoeuvres visaient à vérifier la « capacité de prendre le pouvoir et de frappes conjointes, ainsi que de contrôle de territoires clés ». Ces actions délibérées ne peuvent être ignorées et soulèvent des inquiétudes quant aux intentions réelles de Pékin dans la région.

Ces événements surviennent à un moment crucial, marqué par l’investiture cette semaine de Lai Ching-te en tant que nouveau président de l’île. Lai Ching-te a immédiatement réagi aux manoeuvres chinoises en réaffirmant l’engagement de Taïwan envers les valeurs de liberté et de démocratie. « Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et soeurs de l’armée pour défendre ensemble la sécurité nationale », a-t-il déclaré. Cette réponse ferme illustre la détermination de Taïwan à protéger son autonomie et ses valeurs fondamentales face aux pressions extérieures.

Il est crucial de comprendre le contexte historique de cette situation tendue. Depuis la fin de la guerre civile en Chine en 1949, les tensions entre Pékin et Taipei n’ont jamais complètement disparu. La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et s’efforce constamment de réunifier l’île sous son contrôle. Cependant, Taïwan maintient fermement son autonomie et sa position démocratique, ce qui crée un conflit d’intérêts fondamental entre les deux parties.

Les manoeuvres militaires chinoises actuelles ne peuvent être interprétées que comme une escalade de cette rivalité longue et complexe. En encerclant Taïwan et en évoquant ouvertement la possibilité de « prendre le pouvoir », la Chine envoie un message clair à Taipei et à la communauté internationale. C’est un rappel brutal des enjeux géopolitiques dans la région et de la détermination de la Chine à affirmer son influence.