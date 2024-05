Télé-réalité : Canal+ lance bientôt secret story Afrique francophone

Canal+ Bénin, à travers une rencontre avec les professionnels des médias dans l’après-midi du mercredi 29 mai 2024 à son siège, a annoncé le lancement de Secret Story Afrique Francophone ainsi que l’offre d’un bonus de 30 jours à »Tout Canal+ » à tout réabonnement à la formule précédemment activée.

Canal+ Bénin a annoncé le lancement pour la première fois en Afrique francophone de sa version africaine de SECRET STORY, une des plus grandes émissions de télé-réalité appartenant au format de l’univers BIG BROTHER, fruit d’un accord avec BANIJAY RIGHTS, filiale de BANIJAY ENTERTAINMENT. Cette télé-réalité est un véritable phénomène télévisuel adapté dans de nombreux pays. SECRET STORY réunira dès le 15 juin prochain 15 candidats venus de 14 pays d’Afrique francophone et ayant tous un secret à garder.

Ensemble, ils vont vivre isolés du monde extérieur dans une maison, appelée « La Maison des Secrets », pendant 8 semaines, et filmés 24h sur 24. Chaque jour, guidés par « La Voix », ils ont pour mission de découvrir les secrets des autres joueurs et de percer les mystères de la maison tout en essayant de ne pas dévoiler leur propre secret. Les semaines seront ainsi rythmées par le jeu, les intrigues, les enquêtes, mais aussi par les nominations et les éliminations votées par le public. À la fin, il ne restera qu’un seul candidat qui remportera la grande cagnotte.

Avec la perspective de deux mois de tournage en Afrique du Sud et plus de 1000 heures de direct à venir, CANAL +accompagné de la société de production ON EST ENSEMBLE PRODUCTIONS, et en association avec la société sud-africaine RED PEPPER PICTURES, met en place un dispositif antenne jamais réalisé auparavant pour une émission. Une chaîne évènementielle est dédiée à SECRET STORY 24/24 sur le canal 99 en Afrique francophone et canal 19 à Madagascar et aux Comores, dès la formule ACCESS et seulement avec CANAL+. Avec 60 caméras et plus de 200 micros installés dans la maison, SECRET STORY 24/24 permet aux téléspectateurs de vivre en direct le quotidien des candidats.

SECRET STORY LA QUOTIDIENNE est à suivre du lundi au vendredi à 18 heures 15 minutes sur Canal+POP et SECRET STORY 24/24. Cette émission quotidienne revient sur les moments forts des candidats tout au long de la journée. De plus, chaque jeudi, place aux nominations où les candidats nomment les joueurs qu’ils veulent voir quitter la maison. La première diffusion de SECRET STORY sera en direct le samedi à 20 heures 30 minutes sur SECRET STORY 24/24. Après vote du public, qui restera ou ne restera pas dans La Maison des Secrets ? Dénouement à vivre lors de ce rendez-vous hebdomadaire en plateau et en présence du public.

Le candidat partant est reçu sur le plateau pour recueillir ses réactions et impressions. En parallèle, SECRET STORY se vit également sur l’application CANAL+, les réseaux sociaux de CANAL+AFRIQUE, ainsi que sur la plateforme de vote ouverte à tous les téléspectateurs et accessible sur www.secretstoryafrique.com. Avec un tel dispositif antenne et digital dédié, CANAL+ promet à ses abonnés de leur faire vivre tous les jours, 24H sur 24, pendant huit semaines une expérience de jeu unique. Et pour la première fois, en plus d’être téléspectateurs, ils pourront pleinement participer en votant pour leur candidat favori.

Une offre promotionnelle

Du 30 mai au 07 juillet 2024, CANAL+ Bénin propose une offre promotionnelle exclusive à ses abonnés. Tout réabonnement à la dernière formule active de CANAL+ sera accompagné d’un bonus de 30 jours à la formule de 40 000 francs CFA. Cette offre est aussi valable pour les abonnés dont les abonnements sont déjà coupés, offrant ainsi une opportunité sans précédent de profiter des meilleurs contenus pendant une période prolongée.

CANAL+ n’a pas laissé en marge les familles désireuses de rejoindre la grande famille CANAL+. Une offre spéciale est disponible pour eux. Le décodeur est accessible à 5000 francs CFA, accompagné de la parabole offerte. L’objectif de CANAL+ à travers ces offres est de garantir une période riche en divertissement aux familles, parents, élèves et écoliers en vacances.