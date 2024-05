Tensions Égypte – Israël: un soldat égyptien tué lors d’échanges de tirs

Armée égyptienne (photo DR)

Alors qu’Israël est toujours en guerre contre le Hamas palestinien, la communauté internationale ne cesse de remuer ciel et terre pour qu’un accord de cessez-le-feu soit rapidement trouvé entre les partis concernés. Or, la situation sur le terrain est telle que, pour le moment, ce sont plutôt les tensions qui font parler.

Et une toute nouvelle étape a été franchie cette semaine, avec des tensions non plus diplomatiques, mais bien militaires cette fois-ci, entre l’Égypte et Israël. En effet, selon des sources concordantes, proches de Tsahal, un échange de tirs aurait eu lieu entre les militaires israéliens et égyptiens, non loin de Rafah, ce lundi. Dans cet échange, une victime serait à déplorer : un militaire égyptien.

Un militaire égyptien décède

Très rapidement, les forces armées israéliennes ont contacté leurs homologues égyptiens, afin d’échanger sur la situation et trouver un accord pour qu’un cessez-le-feu soit vite trouvé. Une enquête, côté israélien, a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces événements et éviter d’envenimer la région davantage au point même qu’un nouveau front s’ouvre entre Le Caire et Israël.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation survient. En effet, au mois d’octobre dernier, un policier égyptien s’est retrouvé impliqué dans la mort de deux touristes israéliens, accompagnés de leur guide, égyptien quant à lui. Plus tôt encore, au mois de juin dernier, il y a quasiment une année donc, un officier de police égyptien s’est, cette fois-ci, retrouvé impliqué dans la mort de trois militaires de Tsahal.

Des tensions qui peuvent agraver la situation régionale

À l’époque, les diplomates égyptiens ont affirmé que le policier en question poursuivait en fait des trafiquants de drogue. Côté israélien, on affirme cependant que ce policier en exercice s’est infiltré directement sur le territoire israélien, via une porte de secours dans la frontière commune, et qu’il aurait continué sur 150 mètres. Un parcours durant lequel il aurait donc fait feu.