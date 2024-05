TikTok lutte pour sa survie aux USA… et peut -être au-delà

Photo de Kon Karampelas

Aux USA, le Parlement s’est ouvertement prononcé en faveur d’une interdiction de l’application TikTok. Le groupe est effectivement accusé de récupérer les données des utilisateurs américains (et peut-être à l’échelle globale de ses utilisateurs) pour ensuite les revendre au gouvernement chinois. Des données sensibles, que le législateur américain souhaite protéger.

De fait, depuis le rendu du verdict, ByteDance, la maison mère de TikTok dispose de 270 jours pour vendre l’application à un groupe américain, sous peine de disparaître du marché. Problème, le public américain représenté des millions d’utilisateurs et de chiffres d’affaires. La perte de ce marché pourrait entraîner un effet domino, marqué par des revenus en chute libre et, potentiellement, des décisions similaires prises au Canada et en Europe.

ByetDance, face à l’exemple de Huawei

On se souvient notamment des décisions prises au sujet de Huawei, dans le but d’empêcher le géant chinois de la téléphonie mobile, de se développer trop vite. Les USA ont ainsi imposé des sanctions à l’encontre de l’entreprise, qui ne pouvait plus s’approvisionner sur le marché américain (notamment en matériaux essentiels) ni même y avoir accès. Plus tard, c’est l’Union européenne qui a suivi le pas.

Mais TikTok a décidé de se battre. En effet, ByteDance a décidé d’attaquer en justice la Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act afin que cette loi soit retoquée dans les délais les plus brefs par les législateurs et élus du Congrès (Sénat et Chambre basse). Selon les avocats saisis par le géant chinois, le Congrès, ici, ne respecte malheureusement pas la liberté d’expression des 170 millions d’utilisateurs de l’application, quand même cette décision est justifiée par un besoin de protéger contre d’éventuels risques pour la sécurité nationale.

TikTok fait de la résistance

Un autre argument utilisé est l’utilisation faite par Joe Biden lui-même de l’application. Selon les avocats en question, cette observation à elle seule fait tomber toutes les accusations de vol de données. Enfin, ByteDance affirme par la voix de ses avocats, qu’Alphabet (maison mère de Google et YouTube) ainsi que Meta (maison mère de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) présentent également les mêmes risques en matière de sécurité. En revanche, le groupe confirme qu’il est existe à ce stade des portes de sortie moins restrictives et probablement plus adaptées, pour qu’un terrain d’entente soit rapidement trouvé entre tous les partis, afin de satisfaire tout le monde.