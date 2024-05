USA: l’armée escroquée, l’auteur condamné à une amende astronomique

Aux États-Unis, un homme connu sous les identités “Dave Durden” ou “Ron Aksoy” a été condamné à une amende au montant faramineux, pour avoir escroqué l’armée. Ce dernier vendait en fait des appareils contrefaits de la marque Cisco. Une collaboration qui aura duré quasiment dix ans avant que les forces armées américaines n’agissent.

Une histoire assez surprenante, au point même que Vikas Khanna, procureur du district américain du New Jersey, qualifie cette opération de plus grande opération de trafic et d’escroquerie jamais réalisée. Mais que s’est-il passé, pour autant ? L’US Army ainsi que les groupes Ebay et Amazon ont été bernés par un homme, Onur Aksoy de son vrai nom, qui a revendu de faux appareils Cisco.

De faux matériels Cisco revendus à l’armée américaine

Problème, l’armée américaine utilisait ces équipements, directement sur le terrain. D’un point de vue sécuritaire, c’est la vie de plusieurs militaires qui a ainsi été mise en péril, tandis que l’économie américaine, des suites de cette affaire d’escroquerie massive, aurait perdu environ un milliard de dollars. En fait, Aksoy estampillait du matériel sous le sigle “Cisco” et les revendait via sa trentaine de points de vente en ligne ou en physique.

Ces produits provenaient directement de Chine ou d’Hong Kong. Il s’agissait notamment de simulateurs de vols ou de pièces utilisées pour faire fonctionner des avions de chasse, comme le F-15, le F-18 ou encore le F-22. Écoles et hôpitaux militaires ont aussi été infectés par ce matériel de contrefaçon, de même que des hélicoptères de combat (AH-64) ou des avions de surveillance et autres bombardiers.

Une amende à 100 millions de dollars

Interpellé, Onur Aksoy a été jugé il y a quasiment une semaine. Plaidant coupable dès son arrestation, au début du mois de juin 2023, ce dernier a toutefois été condamné à 78 mois de prison. À cela s’ajoute une amende d’environ 100 millions de dollars. Cet argent devra être reversé à Cisco. Une période de liberté surveillée de trois ans a également été prononcée, lorsque ce dernier recouvrera la liberté.