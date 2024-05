USA: l’artiste Sean Kingston arrêté pour vol 

L’artiste américain Sean Kingston, arrêté par les forces de l’ordre. En effet, son domicile en Florie a été perquisitionné par la police locale, avant qu’une demande d’arrestation ne soit fomentée par ces derniers à leurs collègues californiens, où se trouvait alors l’artiste. Celui-ci est soupçonné de vol. Il serait actuellement en route vers le centre de détention de High Desert.

Menotté et placé en garde à vue du côté de Fort Irwin, Sean Kingston serait actuellement dans une situation judiciaire des plus complexes. En effet, la police américaine a travaillé de concert avec des membres du SWAT pour mener à bien son arrestation. La propre mère de l’artiste, Janice Turner, âgée de 61 ans, a été arrêtée par la police avant d’être inculpée de huit chefs d’accusation, dont fraude et vol.

Sean Kingston, arrêté par les forces de l’ordre

On ne sait toutefois pas quelle est l’ampleur de l’enquête. De son côté, Sean Kingston a pris le temps d’envoyer un message à ses fans sur les réseaux sociaux, avant d’être arrêté. Il a affirmé que tout allait bien et que ses conseils juridiques s’occupaient de tout pour le faire sortir de prison et laver son nom dans les délais les plus brefs. Quelques pistes commencent toutefois à émerger.

Selon certaines sources, le rappeur n’aurait pas payé certaines sommes dues, notamment à l’entreprise Ver Ver Entertainment. Ce dernier se serait offert un immense téléviseur (écran de 232 pouces), ainsi qu’un formidable système audio. Un premier virement de 30.000 dollars aurait été effectué, mais le reste du solde (dont le montant est inconnu, mais qui pourrait s’élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars) n’a pas été reversé.

Une affaire de télévision ?

En outre, Sean Kingston aurait mis en avant sa relation professionnelle et personnelle avec Justin Bieber auprès de l’entreprise, pour avoir le droit au versement d’un acompte plus faible et surtout, d’un crédit pour l’achat. En échange, celui-ci aurait promis une série de vidéos promotionnelles via les réseaux sociaux de l’entreprise qu’il co-gère avec l’artiste canadien… Ce qui s’apparenterait en fait à de fausses déclarations.