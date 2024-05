USA: un célèbre acteur assassiné dans un cambriolage

kali9 - Getty Images

Johnny Wactor, célèbre pour son rôle de Brando Corbin dans le feuilleton très apprécié « General Hospital » diffusé sur ABC, a tragiquement perdu la vie après avoir été victime d’une fusillade survenue tôt le matin du samedi. Selon le rapport de la police de Los Angeles, l’acteur de 37 ans a été la cible de tir après avoir interrompu trois individus qui tentaient apparemment de voler le convertisseur catalytique de son véhicule.

L’incident s’est produit aux alentours de 3h25 du matin, lorsque Johnny Wactor, après avoir terminé son travail dans un bar sur le toit d’un immeuble, a aperçu une activité suspecte près de sa voiture. Sa mère, Scarlett Wactor, a rapporté à KABC-TV Los Angeles que son fils croyait initialement que sa voiture était en train d’être remorquée. En s’approchant, un des suspects, portant un masque, a ouvert le feu sur lui sans sommation.

Publicité

Les malfaiteurs ont pris la fuite immédiatement après l’incident, laissant Wactor grièvement blessé. Transporté d’urgence à l’hôpital, l’acteur a été déclaré mort peu de temps après son arrivée. Scarlett Wactor, en proie à une immense douleur, a exprimé son chagrin et son admiration pour son fils dans une déclaration à ABC News, le décrivant comme une « âme magnifique ».

« Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point il était une belle personne. Il était un fils et un frère aimant et gentil, vivant sa vie pleinement et poursuivant ses objectifs avec détermination« , a-t-elle partagé, ajoutant que sa perte laisse un vide immense dans leurs vies. La carrière de Johnny Wactor s’étendait bien au-delà de son rôle dans « General Hospital », où il a joué de 2020 à 2022.

Il a également fait des apparitions remarquées dans des séries télévisées telles que « Criminal Minds », « Siberia » et « Westworld ». Son décès a suscité une vague d’émotion et de tristesse, tant parmi ses collègues que ses fans. Le compte officiel de « General Hospital » a publié une déclaration en hommage à Wactor, le qualifiant de « personne unique ».