Wanep-Bénin : le siège du réseau inauguré

Photo: DR

Le Réseau ouest africain pour l’éducation de la paix (Wanep) a inauguré son siège physique personnel du Bénin ce jeudi 30 mai 2024 dans la commune d’Abomey-Calavi, au quartier Ayitchédji. Cet événement est jumelé à la célébration des 20 ans de Wanep-Bénin.

La construction du siège physique et personnel de Wanep Bénin est une activité du projet ‹‹ contribuons au développement institutionnel de Wanep Bénin pour la paix et la sécurité humaine au Bénin ›› qui a reçu un financement d’Open Society Initiative for West Africa (Osiwa). Ce bâtiment inauguré est la première étape d’une construction de trois niveaux. Il est composé d’une salle de conférence d’une cinquantaine de places, d’une salle de réunion d’une vingtaine de places modulable qui peut être fusionnée avec la salle de conférence, d’un secrétariat avec une salle d’attente, de sept bureaux, d’une bibliothèque, d’une salle d’archives, d’une cuisine, d’un garage, d’un parking, d’une guérite, de cinq toilettes et d’une cour aménagée avec une belle clôture.

Publicité

‹‹ Ce siège physique, propre et personnel de Wanep Bénin qui fait tant notre joie a été le rêve de plusieurs conseils d’administration du réseau. C’est l’effet cumulé des rêves, des pensées positives, des prières, des réflexions et des efforts de chaque membre de Wanep Bénin ››, a déclaré Me Alexandre Saizonou Bédié, président du Conseil d’administration de Wanep Bénin. Elle n’a pas manqué de remercier le partenaire technique et financier Osiwa sans lequel cette construction n’aurait pas été une réalité.

Au niveau international, Wanep a été membre fondateur de partenariats mondiaux sur la prévention des conflits. À la base du travail de Wanep se trouve un engagement, un professionnalisme, un attachement au respect, à la tolérance et à la paix. ‹‹ Wanep est aujourd’hui une organisation crédible en matière de paix et de prévention des conflits et de sécurité humaine sur le plan national. Si Wanep n’était pas crédible, Osiwa n’aurait pas soutenu cette construction ››, a affirmé Fatoumatou Batoko Zossou, ancienne présidente du Conseil d’administration de Wanep-Bénin.

‹‹ Cet endroit, bien plus qu’un bâtiment, est un chantier de paix. Ce siège est une représentation de notre vision commune, de nos valeurs partagées et de notre engagement à avoir une Société civile plus résiliente. Ensemble, nous avons réussi à construire un impact positif et durable. Nous croyons en votre vision et en votre capacité à transformer cette vision en réalité. Nous sommes convaincus que ce nouveau siège sera l’usine de nombreuses réussites et d’innovations dans le futur ››, a laissé entendre le porte-parole d’Osiwa. Chukwuemeka Eze, directeur exécutif du réseau régional Wanep, a procédé à la mise en service officielle de ce nouveau siège physique et personnel de Wanep Bénin par la voix de Julien Oussou, coordinateur régional des réseaux Wanep.

Créé le 08 juin 2003, Wanep Bénin est un réseau d’organisations de la Société civile engagées dans l’édification de la paix ; ces organisations se sont mises ensemble après un examen minutieux des situations de conflits latents qui menacent l’instauration d’une paix durable au Bénin. Depuis lors, des efforts permanents ont été faits par ces associations qui travaillent en synergie et qui contribuent à la paix relative observable aujourd’hui au Bénin.

Publicité

Ce réseau vise un Bénin qui rayonne par sa stabilité politique et où la paix est une réalité grâce à la pratique de la bonne gouvernance, de l’équité, de la tolérance et de la justice sociale. Wanep-Bénin a pour objectifs de promouvoir la culture de la paix et de la non-violence active dans les sphères de la vie sociale, économique et politique ; d’œuvrer à la prévention, à la gestion et à la transformation pacifique des conflits dans les différentes sphères de la vie sociale, économique et politique ; de renforcer les capacités des organisations engagées dans des activités d’édification de la paix, de

soutenir les organisations membres du réseau à travailler en synergie pour le respect et la protection des droits humains, mais aussi pour la protection des valeurs positives. La coupure du ruban, le dévoilement de la plaque commémorative de l’inauguration et la coupure du gâteau du vingtième anniversaire de Wanep-Bénin sont les moments forts du rendez-vous de ce 30 mai au nouveau siège de Wanep-Bénin.