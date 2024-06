25 Days of Y’ello Care : MTN Bénin lance 30 jours de social à So-Ava pour ses 25 ans d’existence

Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a procédé dans l’après-midi de ce lundi 3 juin au lancement des 25 Days of Y’ello Care. La particularité de l’édition 2024 du mois dédié au social au sein de l’entreprise est qu’elle entre également dans le cadre des jubilés d’argent de MTN Bénin. Ainsi, c’est la commune de So-Ava qui a été choisie cette année pour accueillir ce programme. Le lancement officiel de cette activité a eu lieu à l’hôtel de ville de la zone en présence des autorités communales, des responsables du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin et des populations bénéficiaires.

Le thème choisi pour les 25 Days of Y’ello Care cette année est : « Apprendre aujourd’hui pour diriger demain, l’éducation dans les communautés rurales et isolées ». Par ce programme, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin met l’accent sur la réduction des inégalités éducatives dans les zones mal desservies. Cette entreprise exerçant dans les télécommunications compte, en effet, mettre son expertise technologique au profit des populations en améliorant les conditions à l’éducation aux élèves et enseignants de So-Ava.

« Baptisée AquaEd, cette initiative vise à faciliter l’accès à l’éducation des élèves de So-Ava, principalement du village de VEKKI, grâce à la construction de trois salles de classe et d’un cyberbateau dont l’objectif est de former les élèves de nombreux villages aux compétences numériques », a expliqué la directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile. « Des ateliers éducatifs aux efforts de conservation de l’environnement, nous sommes prêts à avoir un impact tangible. Nous collaborerons avec diverses parties prenantes, y compris les autorités et les organisations locales, pour veiller à ce que nos initiatives soient inclusives et de grande envergure », a poursuivi la première responsable de l’entreprise.

Ce fut l’occasion également pour elle d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit des partenaires qui ont soutenu ce projet. Au cours de ce mois de juin, le réseau de téléphonie mobile fournira des milliers de sacs scolaires recyclés, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions d’apprentissage. Au nom des bénéficiaires, la première autorité de la commune de So-Ava, André Todjè a remercié le réseau de téléphonie mobile pour cette initiative à l’endroit de sa communauté. « Votre décision de concentrer vos efforts sur So-Ava témoigne de votre engagement à faire une différence durable et significative dans notre commune », a-t-il déclaré. Il fait notamment savoir que les initiatives de cette année à l’endroit de So-Avo sont d’une importance capitale. Les impacts de ces actions seront ressenties selon le maire sur de nombreuses générations.

« Grâce à vous, nos enfants auront des conditions d’étude améliorées, favorisant leur réussite académique. La construction de barques motorisées facilitera la mobilité des habitants de So-Ava, surtout les élèves et les enseignants. La rénovation et l’équipement de la cyber-pirogue équipée d’ordinateurs ainsi que les formations sur le numérique destinée aux élèves et à la population représentent un pas de géant vers l’intégration », a également exprimé l’autorité communale dans son discours. Rappelons que depuis plusieurs années désormais, dans l’agenda du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, le mois de juin est consacré au social.

L’année dernière, MTN Bénin a mis en place le projet « HandiBiz » qui vise à autonomiser les entrepreneurs vivant avec un handicap et créer une société plus inclusive. Au courant des défis uniques auxquels sont confrontées ces personnes pour accéder à des opportunités d’emploi et atteindre l’indépendance économique, l’entreprise a mis sur pied une approche qui consistait à donner aux entrepreneurs vivant avec un handicap les ressources et les opportunités nécessaires pour développer leurs entreprises et contribuer à la croissance économique du Bénin.