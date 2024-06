37ème Journée Internationale de lutte contre la Drogue : Alassane Séidou prône une prévention active

Le Ministre Alassane Séidou. Photo: Présidence du Benin

Le 26 juin 2024 marquera la 37ème édition de la Journée Internationale de lutte contre la Drogue, une occasion où le Bénin, en harmonie avec la communauté internationale, se mobilise pour sensibiliser et agir contre ce fléau mondial. À la veille de célébration, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane SEIDOU, a pris la parole pour souligner l’importance cruciale de la prévention dans la lutte contre la drogue.

Cette année, le thème choisi, « Les faits sont là : Investissez dans la prévention », met en lumière la nécessité d’orienter les efforts vers des initiatives préventives plutôt que répressives. Selon Alassane SEIDOU, il est impératif de dépasser une approche centrée sur les mesures punitives pour adopter une stratégie proactive fondée sur l’éducation, la sensibilisation, et des actions concrètes en faveur du bien-être des citoyens.

Les manifestations officielles de cette journée se dérouleront à Kétou, un choix symbolique pour engager l’ensemble du pays dans une réflexion et des actions communes. Le message du Ministre SEIDOU est clair : pour lutter efficacement contre la drogue, il faut investir dans la prévention, éduquer, sensibiliser, et offrir des alternatives constructives aux jeunes. C’est ainsi que le Bénin espère créer un environnement résistant aux dangers de la drogue, en mettant l’accent sur le développement humain et la coopération. Lire ci-dessous, l’intégralité du message du ministre Alassane SEIDOU.

MESSAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE

Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, Demain, mercredi 26 Juin 2024, notre pays le Bénin, à l’instar des autres pays du monde, célèbrera la journée Internationale de Lutte Contre la Drogue.

Instituée le 07 décembre 1987 par l’Organisation des Nations unies (ONU), cette journée vise essentiellement à sensibiliser chaque année toutes les communautés sur les risques liés à la consommation des drogues ainsi que ses conséquences néfastes sur la Nation entière.

En effet, la drogue, avec son corollaire de crime transnational organisé, est un fléau qui mine dangereusement le développement sécuritaire, sanitaire et socio-économique de tous les pays touchés. Notre pays le Bénin, au regard de sa position géostratégique, n’en est pas épargné, malgré les efforts soutenus et inlassables du Gouvernement, en matière de prévention, de répression du trafic, et de consommation illicite de la drogue, ainsi que de prise en charge des toxicomanes.

Le thème retenu par les Nations Unies pour cette 37ème édition de célébration est intitulé : « Les faits sont là : investissez dans la prévention« .

Ce thème vient à point nommé, en ce sens qu’il permet de recentrer le débat sur la nécessité d’orienter davantage les efforts vers des initiatives appropriées pour une prévention efficace. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la répression et les mesures punitives, le Gouvernement a trouvé essentiel de privilégier une approche proactive fondée sur l’éducation, la sensibilisation, le renforcement du dispositif de contrôle et la mise en place de programmes et projets sociaux à impact positif sur le capital humain. En investissant dans la prévention, nous pouvons non seulement réduire la demande de drogues, mais aussi atténuer les conséquences négatives associées, telles que la criminalité, la violence, les troubles mentaux et les ruptures familiales, voire sociales.

Il convient donc que chaque acteur de la chaîne d’action antidrogue tienne compte du contenu de ce thème pour accentuer ses actions spécifiques de prévention contre les méfaits de la toxicomanie.

La célébration de cette année invite de ce fait les gouvernants et décideurs à tous les niveaux, à adopter dans cette lutte, une position de pro activité dans une approche intégrée, holistique, transversale et multisectorielle.

Ainsi, l’exigence attendue des concitoyens aujourd’hui, est l’engagement collectif à développer et à mettre en œuvre pour soutenir les politiques coordonnées mises en place par le Gouvernement pour lutter et combattre ce fléau social que représente la toxicomanie dans notre pays.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

Si la contribution de tous les citoyens est nécessaire pour bâtir une société développée et prospère, la prévention contre la drogue doit constituer une priorité collective en vue de garantir la sécurité humaine fondée sur l’épanouissement et le bien-être des couches sociales.

Il découle des enquêtes et expériences des mesures de prévention contre la drogue que des actions bien planifiées et exécutées ont assurément des impacts pertinents, significatifs et salutaires sur la société. Selon les données de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime (ONUDC), ‘’chaque dollar investi dans les programmes de prévention peut générer jusqu’à 10 dollars d’économie en coûts sociaux et de santé liés à la consommation de drogues’’.

En outre, des études ont montré que des programmes scolaires de prévention ont aidé à réduire de 30 à 40 % l’usage de drogues chez des adolescents. De même, dans les pays où les campagnes communautaires de prévention ont été mises en œuvre, les taux de consommation de drogues ont diminué de manière remarquable, avec des réductions allant jusqu’à 25%.

Ces chiffres demontrent l’importance et l’efficacité des stratégies de prévention et soulignent l’urgence d’investir dans des programmes qui non seulement sensibilisent, mais aussi, éduquent et soutiennent les citoyens dans la prise de distance vis-à-vis des stupéfiants et substances psychotropes.

C’est conscient de cet enjeu que le Gouvernement de notre pays, à travers les structures déconcentrées et décentralisées de l’État, en liaison avec les Organisations internationales, et des représentations diplomatiques accréditées au Bénin, ainsi que certaines organisations de la Société civile, veillent au renforcement des actions préventives de lutte suivant les axes clés ci-après :

– Axe N°1 : Renforcer l’éducation et la sensibilisation en multipliant les campagnes d’information et de sensibilisation dans les écoles, les communautés, et les médias pour informer les populations particulièrement, les jeunes sur les dangers de la drogue ;

– Axe N°2 : Faciliter l’accès aux alternatives saines en promouvant des activités de loisirs, sportives et culturelles de manière à offrir aux jeunes des alternatives positives susceptibles de les prémunir contre la consommation de drogues ;

– Axe N°3 : Le renforcement des capacités qui visent d’une part, à former les agents d’application de la loi, les professionnels de la santé, les éducateurs et les travailleurs sociaux, et d’autre part, à les doter de moyens pour détecter les signes précurseurs de l’usage de drogues afin d’intervenir de manière appropriée et efficace ;

Axe N°4 : Le renforcement du partenariat et de la collaboration qui met un accent sur la coopération entre le Gouvernement, les Organisations Non Gouvernementales, les institutions éducatives et les Organisations Internationales, pour une approche concertée et coordonnée de la prévention.

Il apparaît donc nécessaire de vous rappeller chers concitoyens que, face à l’épidémie mondiale de la drogue, le silence n’est pas admis. Nous devons plutôt investir sans désemparer dans la prévention pour construire un futur plus sûr et plus sain, car chaque dose évitée est une vie sauvée.

C’est à ce prix que le Gouvernement de notre pays joue convenablement et pleinement sa partition dans la réalisation des objectifs du développement durable à l’horizon 2030.

Vive la journée internationale de lutte contre la drogue !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.