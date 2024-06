Affaire Eto’o à la CAF: son avocat contre-attaque

Samuel Eto’o, figure emblématique du football africain et actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), fait face à des accusations de trucage de matchs au Cameroun. Cette situation pourrait entraîner une suspension à vie de toute activité liée au football pour l’ancien international. Cependant, Eto’o, défendu par son avocat Me Florian Mbayen, rejette catégoriquement ces allégations.

Lors de son audition devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) les 25 et 26 juin au Caire, Samuel Eto’o a plaidé non coupable. Me Mbayen, avocat au barreau de Paris, a accompagné son client tout au long de cette procédure. Interrogé par RFI, l’avocat a laissé entendre qu’il s’agit d’un complot : « En principe, l’accusation est vide, le dossier est vide. Il y a une volonté de nuire manifestement.«

Me Mbayen a expliqué que les accusations portées contre Eto’o, qui prétendent qu’il aurait organisé des matchs truqués pour favoriser la montée en première division du club Victoria United de Limbé, sont totalement infondées et contraires aux valeurs et à l’éthique de son client. Il a qualifié ces accusations de « fantaisistes » et a insisté sur le fait qu’Eto’o n’avait aucune ambition politique, son unique objectif étant de promouvoir le football camerounais.

L’avocat a également évoqué un enregistrement téléphonique présenté comme preuve, demandant son rejet car il était « impossible de l’authentifier« . Concernant le contrat de sponsoring avec la société de paris sportifs 1xBet, Me Mbayen a précisé qu’il s’agissait d’un accord entre la société et la Fecafoot, sans implication personnelle d’Eto’o.

Me Mbayen a souligné la nature « bancale » de la procédure et les difficultés rencontrées par son client dans cette épreuve. Néanmoins, il a exprimé sa confiance dans l’indépendance du jury disciplinaire de la CAF, espérant une résolution juste de cette affaire.