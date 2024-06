Afrique : augmentation de revenus pour deux mines d’or

Photo de Zlaťáky.cz sur Unsplash

Le Ghana, l’un des principaux producteurs d’or en Afrique, continue de consolider sa position sur le marché mondial grâce à l’activité florissante de compagnies minières comme Asante Gold. Cette entreprise canadienne, l’une des plus grandes du secteur au Ghana, exploite notamment les mines d’or Bibiani et Chirano, deux sites qui jouent un rôle clé dans l’économie minière du pays.

Entre février et avril 2023, les mines de Bibiani et Chirano ont livré un total de 51 372 onces d’or, générant des revenus substantiels de 97,26 millions de dollars. Ces performances témoignent de la robustesse des opérations d’Asante Gold et de son efficacité à maximiser la production aurifère dans un environnement concurrentiel.

Publicité

Asante Gold ne compte pas s’arrêter là. Pour l’exercice 2025, l’entreprise vise une production de 110 à 120 000 onces d’or à Bibiani, et 165 000 onces à Chirano. Ces objectifs ambitieux reflètent la stratégie de croissance soutenue de la compagnie, qui mise sur des investissements continus et des technologies de pointe pour optimiser ses opérations et augmenter ses rendements.

« Sous réserve de la réalisation de nos objectifs de financement, nous sommes en bonne voie pour mettre en œuvre notre plan visant à libérer le potentiel inexploité à l’échelle du district de Bibiani-Chirano, avec une production annuelle qui devrait atteindre près de 450 000 onces d’or au cours de l’exercice 2026 et plus de 500 000 onces d’or d’ici l’exercice 2029« peut-on lire dans un communiqué de la direction d’Asante Gold

La mine de Bibiani, située dans la région occidentale du Ghana, est connue pour ses réserves aurifères significatives et son infrastructure bien développée. Chirano quant à elle, bénéficie d’une riche histoire d’exploitation et de ressources abondantes. Ensemble, ces deux mines constituent des atouts précieux pour Asante Gold et le secteur minier ghanéen.

L’impact économique de ces activités est considérable. Les revenus générés par l’exploitation aurifère contribuent non seulement à la croissance de l’entreprise, mais aussi au développement économique local. Les emplois créés et les investissements dans les infrastructures locales jouent un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de vie des communautés environnantes.

Publicité

Le gouvernement ghanéen, conscient de l’importance stratégique du secteur minier, continue de soutenir les initiatives qui favorisent l’expansion de l’industrie aurifère. Les politiques incitatives et le cadre réglementaire favorable ont attiré des investissements étrangers, consolidant ainsi la position du Ghana comme un pôle minier attractif en Afrique.

Asante Gold, avec ses performances remarquables et ses ambitions pour l’avenir, incarne la dynamique de croissance et d’innovation qui anime le secteur aurifère du Ghana. À mesure que la compagnie atteint ses objectifs de production, elle renforce non seulement sa propre position sur le marché mondial, mais contribue également à l’essor économique durable du Ghana