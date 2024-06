Afrique : un investissement massif attendu pour une gigantesque mine de cuivre

Photo: DR

La Zambie, réputée pour sa richesse en ressources minérales, se prépare à franchir une nouvelle étape majeure dans le développement de son industrie du Cuivre. Le pays a annoncé un investissement colossal de 2,3 milliards de dollars pour l’exploitation d’un super gisement de Cuivre en collaboration avec une firme US. Cette initiative est en mesure d’augmenter considérablement la capacité de production de la Zambie, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial des métaux.

Au début de l’année, la start-up américaine KoBold Metals, soutenue par les magnats de la technologie que sont Jeff Bezos et Bill Gates, a fait une annonce retentissante. Elle a révélé la découverte d’un immense gisement de cuivre en Zambie. Ce gisement, baptisé Mingomba, est présenté comme l’un des plus grands du monde, avec un potentiel inestimable. Les autorités zambiennes ont rapidement exprimé leur enthousiasme, voyant en cette découverte une opportunité unique de booster l’économie nationale.

Publicité

Le projet Mingomba, qui est désormais au cœur des discussions entre les autorités zambiennes et KoBold Metals, a été largement médiatisé. Une réunion décisive, retransmise sur la chaîne nationale, a souligné l’importance stratégique de ce projet pour le pays d’Afrique Australe. L’investissement de 2,3 milliards de dollars de KoBold Metals vise à développer cette mine gigantesque, un projet qui pourrait transformer l’industrie minière du pays.

Deuxième producteur de cuivre en Afrique, juste derrière la République Démocratique du Congo, la Zambie compte sur le projet Mingomba pour augmenter ses volumes de production. Le pays espère atteindre une production de 3 millions de tonnes de cuivre d’ici à 2030. Cet objectif ambitieux est crucial pour répondre à la demande croissante de cuivre à l’échelle mondiale, notamment en raison de son utilisation dans les technologies vertes et les infrastructures électriques.

Le ministre zambien des Mines a souligné que cet investissement non seulement augmentera la production de Cuivre, mais créera également des milliers d’emplois et stimulera le développement économique local. L’engagement de KoBold Metals dans ce projet est également un témoignage de la confiance croissante des investisseurs internationaux dans le potentiel minier de la Zambie. La collaboration avec des géants de la technologie tels que Jeff Bezos et Bill Gates apportent une crédibilité supplémentaire et attirent l’attention mondiale sur les opportunités d’investissement en Zambie.