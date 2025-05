Bitcoin : la nouvelle ascension boostée par Trump

Image d'illustration

À ses débuts en 2009, le Bitcoin était perçu comme un pari marginal, réservé aux amateurs de technologies alternatives. Pourtant, en moins de deux décennies, cette cryptomonnaie a transformé les usages financiers traditionnels, au point d’être intégrée aux stratégies économiques de plusieurs États et entreprises. Alors qu’elle ne valait que quelques centimes à ses premiers jours, elle a su déjouer les pronostics et résister à toutes les crises majeures, y compris la pandémie de 2020, les régulations successives et les doutes persistants sur sa fiabilité. Portée par une base d’utilisateurs fidèle, des volumes d’échanges exponentiels et l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels, elle est passée d’un outil contestataire à un actif financier surveillé de près par les banques centrales.

Entre euphorie spéculative et revers politiques

Le mois de janvier a marqué un tournant, avec une envolée du Bitcoin au-delà des 109 000 dollars, une première historique. Ce mouvement a coïncidé avec des déclarations jugées favorables de Donald Trump, qui avait exprimé à plusieurs reprises un intérêt pour les cryptomonnaies. Ce climat perçu comme propice a renforcé les anticipations positives des marchés.

Mais cet optimisme n’a pas duré. Lorsqu’a été révélée une nouvelle série de mesures tarifaires émanant de la Maison-Blanche, les réactions n’ont pas tardé : en quelques semaines, le cours du Bitcoin a fléchi de manière marquée, passant sous les 75 000 dollars début avril. Ce repli brutal a mis en évidence la forte dépendance de cet actif aux orientations économiques de la première puissance mondiale. Les marchés ont interprété ces annonces protectionnistes comme un frein potentiel aux échanges internationaux, ce qui a suffi à éroder la confiance accumulée.

Un regain lié aux alliances économiques

Début mai, un événement diplomatique est venu modifier la donne. Un accord conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni sur les droits de douane a suscité un nouvel élan. Les marchés, réceptifs à toute détente commerciale, ont réagi rapidement : le Bitcoin a bondi de plus de 3 % en une seule journée, franchissant à nouveau la barre symbolique des 100 000 dollars.

Cette réaction n’est pas anodine. Elle reflète la manière dont les investisseurs interprètent les signaux bilatéraux entre puissances économiques comme des indicateurs clés pour l’avenir des actifs numériques. Une entente entre deux grandes économies, même sur des points commerciaux classiques, peut ainsi être perçue comme un climat plus stable pour les flux numériques et financiers.

Le Bitcoin, révélateur d’un monde incertain

Cette série de rebondissements illustre la nature profondément instable mais captivante du Bitcoin. À la croisée des enjeux monétaires, technologiques et géopolitiques, cette cryptomonnaie incarne une forme d’anticipation des tensions et des espoirs qui traversent l’économie mondiale. Tantôt considéré comme une valeur alternative en cas de crise, tantôt comme un indicateur de l’état d’esprit des marchés, le Bitcoin continue de susciter autant d’engouement que de réserves.

Alors que les débats sur sa régulation s’intensifient et que les banques centrales poursuivent leurs expérimentations numériques, le Bitcoin trace sa route de manière imprévisible. Sa capacité à rebondir, même après des corrections marquées, souligne sa résilience sur le long terme et l’ampleur de sa transformation : de simple jeton spéculatif, il est devenu un acteur scruté de la scène financière internationale.