Ananas béninois rejetés en France : Houndété interpelle le gouvernement

Eric Houndété (Photo DR)

Le député Éric Houndété, du parti Les Démocrates a interpellé le gouvernement sur l’affaire relative au rappel en France des ananas en provenance du Bénin qui ont été contaminés par des produits chimiques. Pour ce député de l’opposition, il s’agit bien de mauvaise nouvelle pour ce produit qui fait la fierté de l’agriculture béninoise à l’exportation. A l’endroit du gouvernement, l’élu a adressé une série de 12 questions conformément aux dispositions de l’article 110 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale pour mieux comprendre la situation.

Concentration de produits chimiques

L’information relative au rappel des fruits en provenance du Bénin a été rapportée par Rappel Conso un site français d’alerte de produits dangereux. Les fruits étaient vendus les magasins Carrefour, Cora et Leclerc, mais aussi par plusieurs grossistes de fruits et légumes. La mesure de rappel touche l’ananas pain de sucre sans marque et Ananas pain de sucre Topexo.

A en croire les précisions apportées par le média, l’ananas de la marque Topexo est rappelé en raison d’une « concentration au-delà des limites autorisées » de résidus de pesticides. Celui sans marque est rappelé quant à lui pour présence de « contaminants chimiques ». Les autorités françaises ont demandé à celles et ceux qui ont acheté ces produits de les ramener dans les magasins pour être remboursés.

L’intégralité des questions adressées par le député Éric Houndété

1- Quelle a été la réaction du gouvernement lorsqu’il a appris que l’ananas du Bénin est rejeté sur le marché français ?

2- Comment explique t-il cette situation? Le gouvernement soupçonne-t-il un dysfonctionnement sur la chaîne de la production à l’exportation ? Si oui à quel niveau ?

3- Quels sont les intrants qui entrent en ligne de compte dans la production de l’ananas au Bénin ?

4- Qui sont les fournisseurs de ces intrants ?

5-Existe- t-il un encadrement technique à l’usage des intrants ?

6- Les intrants utilisés dans la chaîne de production de l’ananas béninois sont importés d’où ? Ces intrants sont-ils autorisés à l’usage de la production agricole dans leur pays de provenance ?

8- Existe t-il un corps de contrôle pour attester de la qualité des intrants avant distribution ?

9- Le Bénin dispose t-il d’un laboratoire qui contrôle la qualité de l’ananas béninois avant son exportation???

10- Les critères de qualité du Bénin sont-ils aux normes avec les exigences de nos différents marchés d’exportation ?

11- Cette nouvelle du rejet de l’ananas béninois ne va -t- elle entamer la réputation de l’ananas béninois sur les autres marchés internationaux ?

12- Quelles sont les mesures envisagées pour le douloureux coup de massue que constitue cette situation sur les producteurs et autres acteurs de la chaîne de production et de distribution.

13- Comment le gouvernement compte- t-il remédier à cette situation pour le repositionnement de l’ananas du Bénin sur le Marché international ?