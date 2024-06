Architecture: les USA s’apprêtent à battre un record

Legends Tower (DR)

À travers l’histoire, l’architecture a constamment repoussé les limites du possible, élevant non seulement des structures mais aussi des civilisations entières. Les premiers records architecturaux remontent à l’Égypte antique, où les pyramides, véritables prouesses techniques, dominaient le paysage. Plus tard, les Grecs et les Romains ont poursuivi cette quête de grandeur avec des constructions telles que le Parthénon et le Colisée, combinant utilité et esthétique. À l’ère moderne, l’Occident a pris le relais, érigeant des symboles de progrès industriel et de puissance économique.

Cependant, au tournant du XXIe siècle, le Moyen-Orient, notamment avec des villes comme Dubaï, a commencé à capturer l’attention mondiale. Le Burj Khalifa à Dubaï, actuellement le plus haut bâtiment du monde, s’élève à 828 mètres. Mais aujourd’hui, les États-Unis sont sur le point de battre un record, du moins national.

La Legends Tower, conçue par la firme AO en collaboration avec les promoteurs immobiliers de Matteson Capital, promet d’être une structure sans précédent dans l’histoire architecturale américaine. Approuvée par le conseil municipal d’Oklahoma City sans restriction de hauteur, cette tour atteindra environ 582 mètres. Ce projet ambitieux placera la Legends Tower comme le cinquième plus haut bâtiment du monde une fois achevé.

L’impact de ce développement ne se limitera pas à redéfinir la skyline d’Oklahoma City mais rayonnera bien au-delà, établissant un nouveau standard d’innovation urbaine et d’excellence architecturale. Situé dans le district historique de Bricktown, le Boardwalk at Bricktown, la base de la tour, offrira également une scène commerciale et gastronomique animée avec plus de 10 200 mètres carrés d’espace.

En outre, la Legends Tower s’insère dans un contexte plus large de développement pour la ville, avec des projets adjacents incluant un stade polyvalent de 41 millions de dollars et une nouvelle arène de 900 millions de dollars qui abritera l’équipe de basketball des Oklahoma City Thunder. Ces initiatives sont témoins de la croissance sans précédent que connaît actuellement le centre-ville.

Le développement proposé comprendra aussi 1 776 unités résidentielles, allant du logement abordable aux condos de luxe, s’étendant sur environ 1,2 hectares et 464 515 mètres carrés. Sa proximité avec le canal de Bricktown et la rivière Oklahoma ajoute à son attrait, promettant de transformer Oklahoma City en une destination mondiale.

Ce projet illustre bien comment l’architecture, en repoussant constamment les limites du design et de la technologie, continue de façonner nos villes et notre rapport à l’espace. Les implications de la Legends Tower pour le futur du développement urbain et de l’architecture aux États-Unis sont considérables, marquant potentiellement le début d’une nouvelle ère où les aspirations verticales des villes américaines atteindront de nouveaux sommets.