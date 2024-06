Armement : ce pays africain augmente drastiquement ses importations

La mitrailleuse est pilotée par une manette de jeux. © Brave1

Face à des défis sécuritaires croissants, le Cameroun a considérablement augmenté ses importations d’armement au cours de l’année 2023. Les tensions dans les régions anglophones de l’ouest et les incursions récurrentes de Boko Haram depuis le Nigeria voisin ont contraint le pays à renforcer ses capacités militaires pour répondre efficacement à ces menaces.

En 2023, le Cameroun a importé 674,5 tonnes d’armes, de munitions et d’équipements accessoires, soit une augmentation de 42 % par rapport aux 475 tonnes importées en 2022. Cette hausse significative reflète les efforts du gouvernement pour équiper et moderniser ses forces armées dans un contexte de sécurité nationale précaire.

Selon des sources de la presse camerounaise, le budget 2023 du ministère de la Défense était de 269,4 milliards FCFA, avec plus de 160 milliards FCFA spécifiquement alloués à l’achat d’armes et d’équipements militaires. Cette allocation budgétaire montre l’engagement du gouvernement à investir massivement dans la défense et la sécurité pour contrer les menaces internes et externes.

La crise séparatiste dans les régions anglophones de l’ouest a provoqué une instabilité significative, nécessitant une réponse militaire robuste. Les forces de sécurité doivent faire face à des groupes armés séparatistes bien équipés et motivés, ce qui exige des investissements continus en matériel militaire moderne et en formation.

Parallèlement, la lutte contre Boko Haram, qui opère depuis le nord du Nigeria et cible régulièrement les régions frontalières du Cameroun, demeure une priorité nationale. Les attaques du groupe terroriste ont causé des pertes humaines et des destructions matérielles importantes, renforçant la nécessité d’une vigilance accrue et d’une réponse militaire adéquate.

L’augmentation des importations d’armement souligne également l’importance pour le Cameroun de maintenir une force de défense bien équipée face à des menaces asymétriques. Les achats incluent non seulement des armes légères et des munitions, mais aussi des équipements sophistiqués pour renforcer la capacité opérationnelle des forces armées. À moyen terme, le Cameroun a pour ambition de créer sa propre industrie d’armement afin de réduire ses importations. Joseph Beti Assomo, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a notifié devant l’Assemblée nationale qu’une usine de munitions verra bientôt le jour à Garoua (nord du Cameroun). L’infrastructure sera implantée avec le soutien de la Turquie.