Armement: l’armée française lance un avertissement sur ce type de drones

(Jason Blackeye - Unsplash)

L’utilisation croissante de drones dans le conflit ukrainien illustre une transformation majeure dans les tactiques de guerre contemporaine. Actuellement, les drones pilotées des personnes non qualifiées orchestrent environ 80% des destructions sur la ligne de front en Ukraine, révélant leur capacité à remodeler les stratégies militaires. Cependant, leur prédominance est vue comme un phénomène temporaire. Le général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée française, a abordé cette question lors du salon de défense Eurosatory à Paris. Schill a souligné l’évolution rapide des contre-mesures anti-drones, même si le ciel reste vulnérable aux systèmes rudimentaires mais efficaces. Ainsi, l’armée française se prépare à un avenir où la domination des drones simples sera un souvenir du passé.

Au cours de l’Eurosatory, plusieurs systèmes anti-drones ont été présentés, allant des fusils à des missiles, démontrant une évolution significative dans la réponse aux menaces aériennes. Le programme de combat collaboratif Scorpion de l’armée française joue un rôle central dans cette transition. D’ici deux ans, tous les véhicules de ce programme seront équipés de systèmes anti-drones, combinant leurs capacités de détection à des tourelles aptes à lancer des missiles ou des grenades aériennes de 40 mm.

Le général Schill a également mis en lumière l’adaptation des véhicules tels que le Griffon, le Serval et le Jaguar, qui intègrent des systèmes d’information avancés permettant une analyse des données et une détection des menaces en temps réel. Ce niveau d’automatisation et d’intelligence embarquée ouvre des perspectives nouvelles pour la protection contre les drones, qui étaient impensables il y a encore cinq ans.

La guerre en Ukraine a servi de révélateur pour l’armée française, qui maintient sa stratégie de ne pas segmenter ses forces en fonction des théâtres d’opération. L’approche continue d’être centrée sur la polyvalence, même face à des théâtres de guerre qui pourraient privilégier des configurations plus robustes. Cette vision s’étend au-delà de la simple gestion de crise et intègre une réflexion profonde sur l’efficacité et le coût des capacités militaires.

En prévision des futures exigences du champ de bataille, l’armée française est également engagée dans le développement du système de combat principal franco-allemand, qui combinera des véhicules pilotés et automatisés. Le défi demeure la création d’un modèle industriel capable de répondre rapidement aux besoins technologiques émergents, soulignant une fois de plus la nécessité d’une adaptation continue.

Cette transformation des stratégies de défense indique que les jours de suprématie non contestée des drones sont comptés. L’évolution rapide de la technologie anti-drone et la sophistication accrue des systèmes de combat montrent que l’armée française envisage un avenir où la balance entre l’offense aérienne et la défense se rééquilibrera. Ces avancées technologiques pourraient bien redéfinir les méthodes de combat traditionnelles, marquant une ère nouvelle dans la guerre moderne.