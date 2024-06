Armement : les USA priorisent l’Ukraine aux dépens de ses alliés (média)

Photo: Dimitar Dilkoff Agence France-Presse

Les États-Unis ont récemment annoncé une décision stratégique majeure concernant l’envoi de systèmes de défense aérienne Patriot à l’Ukraine, détournant ainsi des livraisons prévues vers d’autres pays alliés. Cette mesure vise à renforcer la capacité de défense de Kiev contre les attaques aériennes russes, qui se sont intensifiées ces derniers mois, ciblant notamment des infrastructures cruciales telles que les centrales électriques.

Cette initiative intervient après une série d’engagements internationaux obtenus par le président américain Joe Biden lors du récent sommet du G7. Biden a souligné que plusieurs pays avaient consenti à rediriger leurs livraisons de systèmes Patriot vers l’Ukraine, en réponse directe aux besoins urgents de ce pays en matière de défense.

La décision américaine, prévue pour être officiellement annoncée cette semaine selon The Financial Times, vise à consolider l’engagement de Washington envers Kiev, assurant ainsi que les batteries de missiles Patriot nécessaires parviennent rapidement à l’Ukraine. Cette mesure fait suite à un pacte de défense de 10 ans signé entre Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors du sommet du G7 en Italie.

Les pays européens concernés par cette redirection comprennent la Pologne, la Roumanie, l’Allemagne et l’Espagne, qui avaient prévu d’utiliser ces systèmes pour renforcer leurs propres capacités de défense. L’Espagne, par exemple, avait une commande ouverte de lanceurs Patriot, tandis que d’autres pays de l’OTAN avaient également programmé des livraisons de missiles Patriot.

Cependant, malgré les besoins croissants de l’Ukraine et les pressions internationales, certains pays européens comme l’Espagne, la Grèce et la Roumanie avaient jusqu’à présent refusé de transférer leurs systèmes Patriot vers l’Ukraine. La Pologne, de son côté, avait déjà déployé ses systèmes Patriot pour protéger ses propres infrastructures critiques, y compris les voies d’approvisionnement d’armements à destination de l’Ukraine.

En parallèle, l’Italie a récemment confirmé qu’elle enverrait un deuxième système de défense aérienne SAMP/T à Kiev, une alternative européenne au Patriot, soulignant ainsi une mobilisation collective en faveur de la défense ukrainienne.